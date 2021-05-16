يؤثر على العين.. علامات فطار الغشاء المخاطي لدى مرضى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بينما تستمر حالات كورونا في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، قد لا يكون كوفيد-19 الكارثة الوحيدة التي نواجهها.

في عدة دول ظهرت حالات العدوى الغامضة "الفطريات السوداء"، التي تؤثر على مرضى كوفيد، وتسبب العديد من المضاعفات، يشار إليها طبيًا على أنها عدوى فطرية تسمى فطار الغشاء المخاطي، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

ما هو فطر الغشاء المخاطي؟ كيف يتم ربطه بـ كوفيد؟

يعتبر فطار الغشاء المخاطي تهديدًا كبيرًا وخطيرًا في الوقت الحالي، في حين أن الحالات الموثقة للعدوى الفطرية لا تزال نادرة ، لكن المرض يمكن أن يؤثر على الكثير من مرضى كوفيد ليس في سرعة الشفاء فحسب، بل يمكن أن يصبح قاتلا للغاية إذا ترك دون رادع.

وفقًا للخبراء، فإن العدوى الفطرية السوداء ناتجة عن مجموعة من القوالب تسمى `` mucormycetes '' ، والتي توجد في الهواء وتسبب مضاعفات عندما يستنشق المريض هذه، والتي تنتشر بعد ذلك في تجاويف الجيوب الأنفية والرئتين والصدر.

مرة أخرى، لم يتم الكشف بعد عن مدى ارتباط عدوى الفطريات السوداء بـ كوفيد، ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن الاعتماد الكبير على المنشطات (المستخدمة لعلاج الالتهاب في حالات كوفيد)، والأمراض المصاحبة الموجودة مسبقًا، مثل السكري، قد تجعل الشخص المصاب بـ كورونا أكثر عرضة للإصابة بالفطر المخاطي أيضًا.

كيف تتعرف على علامات العدوى؟

مع انتشار العدوى الفطرية السوداء، فإن السمة الأكثر تميزًا هي تشوه الوجه، ومع ذلك، فإن بعض علامات العدوى يمكن أن تضعف أيضًا الأعضاء الحسية والحيوية، بشكل عام، إليك بعض العلامات والأعراض:

صداع مؤلم

يمكن أن تكون العدوى الفطرية ضارة في المقام الأول عندما يستنشق المريض العفن الفطري ويهاجم تجاويف الجيوب الأنفية والأعصاب، وهذا بدوره يجعل الشخص يعاني من أعراض مثل الألم المستمر والصداع.

ضعف الرؤية

يحذر الخبراء من أن التغييرات التي تطرأ على العينين أو تشوه الرؤية يمكن أن تكون أيضًا علامات تحذيرية لانتشار العدوى، مع نمو الفطريات السوداء وانتشارها، يمكن أن تتشوه الرؤية أيضًا، قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من نوع من التورم في عين واحدة، أو لديهم رؤية ضبابية أو ضعيفة، أو يصابون بعيون محتقنة بالدم.

تورم في الخدين أو العينين أو أجزاء من الوجه

يمكن أن يكون التورم أو الألم الموضعي في عظم الوجنة أو الشعور بألم في جانب واحد أو نوع من التنميل من العلامات الأساسية للعدوى في الوقت الحالي.

بصرف النظر عن التورم، يمكن أن تؤثر العدوى الفطرية أيضًا على صحة الجلد وتؤدي إلى ظهور آفات متعددة، مثل أعراض النخر.

تغيير الحالة العقلية والارتباك

نظرًا لأنه من المعروف أن العدوى الفطرية تشق طريقها إلى الدماغ عند الاستنشاق، يحذر الأطباء من أن الأعراض الحرجة مثل الهذيان وفقدان الذاكرة والضعف العصبي والحالة العقلية المتغيرة يمكن أن تكون علامات على أن المريض يحتاج إلى عناية.

بقع سوداء حول العين والأنف

تشويه الوجه هو السمة الأساسية للعدوى، في الحالات الشديدة ، يمكن أن تؤدي العدوى إلى نمو بقع سوداء حول العين والأنف، في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي النمو المتقطع للعدوى الفطرية إلى فقدان الشخص لأسنانه أو فكيه.