فيروس كورونا: ما سر الأهمية القصوى للأيام الأولى من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المهم التعرف على كيفية التعامل مع فيروس كورونا، إذا تعرضت للإصابة به، وبدء العلاج دون تأخير بناءً على نصيحة طبيبك، إذا فهمت المرض ومراحله، فسيكون من الأسهل عليك خوض هذه المعركة والانتصار على الفيروس في النهاية.

يستعرض موقع timesofindia سر الأهمية القصوى للأيام الأولى من الإصابة بفيروس كورونا.

إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وآلام الجسم في هذا الوقت، فافترض على الفور أن لديك كورونا لأن معظم الناس يستمرون في العيش في حالة إنكار لفترة طويلة، تظهر أعراض الكورونا من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس للإصابة.

ابدأ في عد أيام الإصابة من اليوم الأول للأعراض، هذا هو اليوم الذي يكمل فيه الفيروس فترة حضانة الجسم ويبدأ في الانتشار.

احصل على اختبار "بي سي آر"، على الفور إذا كان لديك أعراض ولكن ابدأ العلاج دون انتظار النتيجة، استمر في العلاج حتى لو كانت التقارير سلبية لأن سلالة كورونا الجديدة تظهر نتيجة سلبية في العديد من اختبارات "بي سي آر".

الأيام الثلاثة الأولى من الأعراض مهمة، خلال هذه الفترة، يمكنك محاولة القضاء على الفيروس في الأنف والجيوب الأنفية وعدم السماح له بالوصول إلى رئتيك عن طريق أخذ الكثير من البخار والماء الدافئ.

إذا كانت الأعراض خفيفة أو اختفت حاسة الشم والتذوق لديك، فقد تكون مصابًا بفيروس كوفيد خفيف، إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وألم في الجسم، فمن المحتمل أن يكون كوفيد متوسطًا أو شديدًا.

إذا جاءت تقاريرك إيجابية وكانت الأعراض خفيفة، فإن العلاج الأكثر شيوعًا بمضادات الفيروسات يتم إعطاؤه من قبل الأطباء على النحو التالي:

دع طبيبك يقرر أفضل علاج لحالتك، قد يكون تناول الأدوية بدون وصف ضارًا بالنسبة لك:

دوكسيسيكلين 100 مجم مرتين يومياً 7 أيام.

آيفرمكتين 12 مجم مرة في اليوم لمدة تصل إلى 4 أيام.

أزيثروميسين 500 مجم مرتين يومياً لمدة 3 إلى 5 أيام.

إذا لم تهدأ الأعراض في غضون ثلاثة أيام وزادت الحمى من اليوم الثالث أو الرابع، فهذا يعني أن الفيروس قد وصل إلى داخل رئتيك، الآن قلل من البخار - مرة أو مرتين في اليوم لأنه يسبب جفاف في الرئتين ويضع صعوبة في التنفس.

هدفك الآن هو التحكم في تكاثر الفيروس، إذا لم تهدأ الحمى بحلول اليوم الخامس، فقد تحتاج إلى البدء بمضادات الفيروسات التالية بالتشاور مع طبيبك:

Fabiflu اليوم الأول 1800 مجم + 1800 مجم ثم 800 مجم + 800 مجم من اليوم الثاني إلى اليوم السابع ، بحد أقصى 14 يومًا.

ضع في اعتبارك أنه لا يوجد دواء حتى الآن لقتل فيروس كورونا ، فهذه الأدوية ستحاول فقط منع الفيروس من التكاثر.

يتم إنتاج الأجسام المضادة الكافية في جسمك بحلول اليوم الخامس من الأعراض، الآن إذا ضعف الفيروس بسبب الأدوية والجهود التي يبذلها جسمك، فسيبدأ تعافيك من اليوم السادس وستكون خاليًا من الكورونا خلال 10 أيام، قد تستمر الحمى الخفيفة أو السعال الخفيف أو بعض الأعراض الخفيفة الأخرى لبعض الوقت، حتى لمدة شهر، كأثر لاحق لذلك لا داعي للذعر، يمكنك الخروج من العزلة الآن.

إذا تفاقمت الحمى من اليوم الخامس فصاعدًا وزادت الأعراض مثل السعال الحاد، فهذا يشير إلى أن الحمل الفيروسي قد زاد بشكل كبير في جسمك وعلى الأرجح وصل إلى رئتيك أيضًا، كرد فعل، بدأ جسمك في القتال مع Covid بقوة وهذا هو السبب في أنك ترى ارتفاع في درجة الحرارة.

إذا زادت الأعراض والحمى وكان الفيروس في رئتيك يصيبها بالعدوى، فسيكون اليوم الخامس وما بعده حرجًا حقًا بالنسبة لك وتحتاج إلى التحكم في جهاز المناعة لديك في الأيام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة وإلا فإنه يمكن أن يصيب رئتيك بشكل رهيب و قد ينتهي بك الأمر بالحاجة إلى دخول المستشفى، مهمتك الآن هي السيطرة على العدوى في الرئتين وتهدئة جهاز المناعة في الجسم حتى لا يضر جسمك من تلقاء نفسه.

إذا زادت الحمى بحلول اليوم الخامس أو إذا زادت الأعراض الأخرى، فمن الضروري إجراء التصوير المقطعي المحوسب للصدر في اليوم الخامس أو السادس، والذي سيخبرك بمدى الإصابة أو الضرر الذي حدث في رئتك، سيساعدك هذا على تحديد ما إذا كنت ستتناول علاج الستيرويد أم لا وما إذا كان عليك أن تأخذ عن طريق الفم أو الحقن. (يمكن أن تحدث هذه الحمى الشديدة والأعراض الشديدة قبل اليوم الخامس أيضًا، ولكن في حالات قليلة جدًا فقط، في مثل هذه الحالات، قم بتنفيذ ما سبق عندما ترى مثل هذه الأعراض الشديدة).

إذا كانت نتيجة التصوير المقطعي المحوسب 5/25 أو أقل ولم تكن هناك صعوبة في التنفس أو ثقل في الصدر، فأنت مصاب بالتهاب رئوي خفيف، يمكنك الاستمرار في تناول الأدوية العادية بالتشاور مع طبيبك والاستمرار في تناول البخار، وتناول البخاخات وستكون الأمور على ما يرام، إذا رغبت في ذلك، كرر التصوير المقطعي بعد 5 أيام للتأكد من أن العدوى لم تزداد أو عندما تستمر الحمى والأعراض الأخرى.

إذا كانت درجة التصوير المقطعي المحوسب لديك تتراوح بين 6/25 و 14/25 ، فأنت مصاب بالتهاب رئوي معتدل (متوسط)، يجب أن تبدأ في تناول الستيرويد عن طريق الفم فورًا بالتشاور مع طبيبك، وإلا سيتحول إلى التهاب رئوي حاد.

إذا كان الأكسجين لديك أقل من 90، فأنت بحاجة إلى مراجعة الطبيب على الفور وقد ينصحك إما أن تتلقى العلاج في المنزل بدعم الأكسجين أو يقترح دخولك المستشفى.

إذا كانت درجة التصوير المقطعي المحوسب الخاصة بك 15/25 أو أكثر، فهذا يعني أن لديك حالة خطيرة وتضررت رئتيك بشكل كبير مما يتطلب علاجًا وريديًا على الفور، لذلك، دون تفكير، ادخل على الفور إلى المستشفى واحصل على العلاج تحت رعاية الطبيب.

استلق على معدتك قدر الإمكان في المنزل وفي المستشفى للمساعدة في الحفاظ على مستوى الأكسجين فوق 90.

الوقت ثمين للغاية في هذا المرض بأكمله، كل يوم مهم، إذا قمت بتأخير خطوة واحدة بيوم واحد، فقد تكون النتيجة مختلفة تمامًا.