كيفية معرفة البطيخ الفاسد.. 5 علامات تساعدك في كشفه

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيفية معرفة البطيخ الفاسد من أكثر الكلمات بحثا على موقع جوجل، خاصة مع ظهور فاكهة البطيخ التي يعشق العديد تناولها، لكن البعض يقع في فخ شراء البطيخ الفاسد لعدم معرفته بالعلامات التي تميزه عن غيره.

وعرض موقع «ويكي هاو» بعض المعلومات التي تميز البطيخ الفاسد عن غيره الناضج، من خلال الخطوات التالية:

كيفية معرفة البطيخ الفاسد

- لابد من التحقق من وجود أي عفن على الثمرة من الخارج، إذ تشير طبقات بقع العفن أو البقع الداكنة على البطيخ من الخارج إلى تلف البطيخ، وربما يكون العفن من اللون الأسود أو الأبيض أو أخضر، كما أنه له ملمس أزغب.

- أيضًا يجب التحقق من اللون الخارجي الصحي، فلون البطيخ أخضر داكن أو مخطط، ويتميز البطيخ المخطط بخطوط لونها أخضر فاتح وأخضر داكن.

- لابد من التحقق من وجود لون وردي داكن أو أحمر من الداخل، وتشير تلك الألوان إلى أن البطيخ صحي وناضج، لكن إذا كان لون البطيخ مختلفًا، أسود على سبيل المثال فلا تأكله، كما يختلف لب البطيخ من الداخل من نوع إلى آخر، فالبطيخ الأصفر أو الصحراوي يتميز بلب أصفر أو برتقالي.

- يجب الانتباه للب البطيخ المرمل والجاف، عندما يفسد البطيخ، يبدأ اللب المقرمش في الذبلان، وربما أيضًا ينفصل البذر عن اللب، وفي بعض الحالات يتحول قوام البطيخ إلى قوام لزج وطري.

- من العلامات أيضًا التي تميز البطيخ الفاسد عن غيره، هي شم البطيخ قبل أن تقطعه، يجب أن تكون رائحة البطيخ القابل للأكل الصحي حلوة وطازجة، أما إذا شعرت أن له رائحة لاذعة أو نفاذة، يعني ذلك أنه قد فسد ويجب التخلص منه.

البطيخ.. خالي من الدهون وغني بفيتامين C

ويعد البطيخ من الأطعمة الخالية من الدهون، ويحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل الليكوبين وبيتا كاروتين وفيتامين C وبوتاسيوم وماغنيسيوم وألياف أخرى، ويعزز من عملية التمثيل الغذائي لمساعدة الجسم على حرق الدهون بسرعة.

كما يحتوي على كميات عالية من المياه تقدر بنحو 92%، وبالتالي تساعد على محاربة احتباس الماء في الجسم وتعزيز فقدان الوزن، في حين تصل السعرات الحرارية لكل 100 جرام من البطيخ لـ30 سعرة حرارية.