طرق التخلص من البقع البيضاء على الأظافر.. 9 وصفات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تظهر بعض العلامات البيضاء على أظافر الفتيات، ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها إصابة الشخص بمشاكل في الكلى أو تناول بعض الأدوية كالعلاج الكيميائي أو بعض أنواع المضادات الحيوية، بالإضافة إلى حدوث مشاكل في الغدة الدرقية أو نقص بعض أنواع الفيتامينات، مثل الحديد والزنك وغيرها، وإليكِ في التقرير التالي، طرق التخلص من البقع البيضاء على الأظافر.

طرق التخلص من البقع البيضاء على الأظافر

هناك بعض الطرق البسيطة التي تساعد في التخلص من البقع البيضاء على الأظافر، منها كما ذكرها موقع «عربية».

- الفيتامينات والمعادن

الاهتمام بالفيتامينات والمعادن يؤدي إلى تقوية الأظافر واختفاء البقع منها، حيث يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ج، والكالسيوم، والزنك، إلى ظهور بقع بيضاء على الأظافر، لذلك يجب استهلاك هذه العناصر الغذائية في النظام الغذائي.

- الزيوت

يجب الحرص على مزج 6 قطرات من زيت شجرة الشاي مع 15 مل من زيت الزيتون، ووضع الخليط على الأظافر وتدليكه جيدا، وتركه من 15 إلى 20 دقيقة، ويمكن غسله بعد ذلك بالماء الفاتر.

- زيت جوز الهند

يمكن وضع قطرات من زيت جوز الهند وتدليك الأظافر، للحصول على أفضل النتائج.

- عصير الليمون

وضع على ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون، بضع قطرات من زيت الزيتون، وخلطهم سويا على الأظافر، ثم غسله بعد 20 إلى 30 دقيقة، ويتم ذلك مرة واحدة يوميًا.

- صودا الخبز

يخلط نصف كوب من صودا الخبز، وخل التفاح وكوب ماء دافىء، ونقع الأصابع فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ويتم ذلك مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع.

- الخل الأبيض

يمكن مزج نصف كوب خل أبيض ونصف كوب ماء دافئ في وعاء كبير ونقع اليد في المحلول لمدة 15 دقيقة، يتم ذلك 3 مرات في الأسبوع.

- الزبادي

نقع الأصابع في وعاء من الزبادي، لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم شطف اليدين بالماء، يتم ذلك مرة واحدة يوميا لبضعة أيام.

- الثوم

وضع الثوم المفروم على الأظافر يساعد على التخلص من البقع البيضاء.

- زيت البرتقال

يفضل وضع خليط من زيت البرتقال 6 قطرات، و15 مل من زيت زيتون أو زيت جوز الهند، ووضعه على الأظافر واتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم شطفه بالماء، ويفضل عمل ذلك مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع.