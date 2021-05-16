كيفية عمل عصير البطيخ في البيت.. اتعلميه بخطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيفية عمل عصير البطيخ في البيت من أنواع العصائر التي يقبل الكثيرون في البحث عنها لمعرفة طريقته، حيث يمكن إعداده بالفعل بطريقة سهلة وبسيطة، كما أنه من أنواع العصائر المميزة بمذاقها الشهي والغني بعناصر مفيدة ويعطي الجسم إحساس بالانتعاش.

ومن جانبها، عرضت الشيف غادة جميل، طريقة عمل عصير البطيخ بطريقة سهلة، من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره بسهولة.

مقادير عمل عصير البطيخ

بطيخ

كمبوت أناناس

شربات فراولة

طريقة عمل عصير بطيخ

في الخلاط تخلط كل المكونات، وتُقدم.

عصير البطيخ من الشيف أميرة شنب

بينما عرضت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل عصير البطيخ من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، كالتالي:

مقادير عمل عصير بطيخ

بطيخ

فراولة

سكر

زبادي

نعناع طازج

بطيخ مثلثات بالقشر

طريقة تحضير عصير بطيخ

تضرب جميع المكونات في الخلاط

تقدم في كاسات مع النعناع على الوجه، ومثلثات البطيخ

سموذي بطيخ

ويمكن أيضًا عمل سموذي بطيخ في المنزل، بطريقة الشيف شريف الحطيبي، بعدما عرضه في برنامجه «سندوتش وحاجة ساقعة» بطريقة بسيطة.

مقادير عمل سموذي البطيخ المثلج

بطيخ مقطع

ثلج مجروش

فانيلا

سكر حسب الرغبة

طريقة عمل سموذي البطيخ المثلج

اخلطي البطيخ والثلج والفانيلا والسكر في الخلاط

قدميه باردا

عصير البطيخ بالنعناع

بينما عرض الشيف شريف الحطيبي، أيضًا طريقة عمل عصير البطيخ بالنعناع، من أنواع العصائر المرطبة على الجسم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

مقادير عمل عصير بطيخ بالنعناع

بطيخ مكعبات

شربات نعناع

أوراق نعناع

ثلج

طريقة تحضير عصير بطيخ بالنعناع

تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم

كوكتيل البطيخ والفراولة

وأيضًا يمكنك عمل كوكتيل البطيخ والفراولة الذي يمكن إعداده بطريقة بسيطة، في المنزل، خاصة إذ كنت من محبي هذه الفواكه.

مقادير عمل كوكتيل البطيخ والفراولة

2 كوب بطيخ مقطع

2 كوب فراولة

2 ملعقة كبيرة ليمون

سكر حسب الرغبة

ماء

ثلج مجروش

طريقة عمل كوكتيل البطيخ والفراولة

اخلطي البطيخ والفراولة والليمون والسكر والماء والثلج في الخلاط

قدميه باردا بالهنا