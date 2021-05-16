تعرف على سبب وفاة الفنانة نادية العراقية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت مي محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، عن وفاة والدتها عن عمر ناهز الـ57 عاما، ويبحث عدد من رواد مواقع التواصل عن سبب وفاة الفنانة نادية العراقية، إذ أوضحت ابنتها أن الوفاة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

سبب وفاة الفنانة نادية العراقية.. وابنتها: ادعولها

وكتبت «محروس»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى ارجوا الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة إنا لله وإن إليه راجعون».

وكانت كتبت «مي» في وقت سابق: «ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة».

وتابعت: «اللهم إني لا أسالك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه»، وكانت الفنانة سجلت تعليقًا عن انتشار الإصابة بفيروس كورونا بين عائلتها، قائلة: «هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد، مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة واتكسرت».

واستكملت: «اللي جتله كورونا يحكيلي عمل إيه وهل هناك أطباء ييجو البيت يعملو تحاليل دم، دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير».

ومن جانبها، تواصلت الفنانة الراحلة نادية العراقية مع متابعيها في وقت سابق، أثناء اصابتها بالفيروس بعد كشفها الإصابة به، وتحديدًا في 30 أبريل الماضي.

وفي ذات السياق، يرصد «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة، كالتالي:

معلومات عن الفنانة نادية العراقية

ولدت في محافظة بابل انتقلت مع عائلتها للعيش في بغداد عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.

تقدمت للإذاعة العراقية، ودخلت التمثيل آواخر الثمانينات.

تخرجت في كلية الفنون الجميلة.

عام 1997 انتقلت إلى مصر واستقرت هناك بعد زواجها من رجل إسكندراني يعمل في الأمن المصري برتبة عميد.

رزقت منه بثلاثة أبناء أدهم، مي ونيللي.

بدأت مشاركتها في الأدوار الصغيرة ثم الأدوار الثانوية، وعملت بعدد من الإعلانات التجارية.

شاركت في فيديو كليب لاغانٍ عدة منها اغنية أمي مسافرة لفريق أم تي أم وقدمت حفلاً في دار الاوبرا المصرية قامت بالغناء باللون الفولكلوري العراقي.