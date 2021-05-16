آخر رسالة مؤثرة من نادية العراقية قبل وفاتها: مش عارفة ليلي من نهاري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت الفنانة نادية العراقية، قبل قليل، بعد معاناتها من فيروس كورونا المستجد، الذي أصابها قبل قرابة الأسبوعين، لكن تدهورت حالتها الصحية بشكل سريع ومكثت في العناية المركزة طيلة أيام حتى وفاتها المنية.

وكانت الفنانة تتواصل مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعدما كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد في 30 إبريل الماضي، وكتبت آخر رسالة مؤثرة عن المرض.

وعبرت «العراقية» عن تأثرها الشديد بإصابتها بفيروس كورونا حينها، قائلة: «هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد، مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثه واتكسرت، اللي جتله كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك أطباء يجو البيت يعملو تحاليل دم، دعواتكم وحرصو الموضوع خطير».

ابنة نادية العراقية تعلن وفاتها

ابنة الفنانة نادية العراقية أعلنت وفاتها عبر حسابها على «فيس بوك»، منذ قليل، داعية لها بالرحمة، مطالبة محبيها وجمهورها بالترحم عليها قائلة: «ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجوا الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون».

تفاصيل تدهور حالة نادية العراقية

وكانت مي محروس، ابنة الفنانة الراحلة استغاثت بالأمس، على منشور والدها قائلة: «ماما ارجعيلنا وارجعي لبابا احنا اتكسرنا جامد أوي، بجد أحنا عايزينك وسطنا.. يارب ريح قلب أبويا وطمنه عليها يارب».

وأعلنت تدهور الحالة الصحية لوالدتها، حيث كتبت: «ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد وربنا يستر في الساعات اللي جاية، أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد ع الأقل اسمع صوتها واشوف ضحكتها واشم ريحتها، أنا مش عايزة أكتر من كده».

وأضافت: «عايزة اعرف راضية عني ولا لأ، أنا بجد بحبك أوي يا ماما، يا أجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك والله، انتي غالية أوي يا ماما، يارب ما تحرمني منها ومن حنانها يارب».