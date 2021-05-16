غادة عبدالرازق تخطف الأنظار في صورة مع زوجها.. والأخير يرد بـ «إيموشن»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة مع زوجها هيثم زينتا، مدير التصوير، لفتت بها أنظار المتابعين.

وظهرت «غادة» برفقة زوجها أثناء وجودهما في أحد الدول الأوروبية، وهما مرتديان ملابس شتوية ثقيلة، واكتفت في تعليق بوضع «إيموشن» قلب، وهو الرد ذاته الذي علق به زوجها هيثم زينتا في التعليقات.

وتفاعل المتابعين في التعليقات على صورتهما كالتالي: «أميرة.. مع بعض دايمًا ربنا يسعدكم يارب ويحميكم.. طولتي في الجواز.. ملكة جمال العالم».

مسلسل لحم غزال

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق شاركت في السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل «لحم غزال»، الذي دارت أحداثه داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية.

و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، والذي يجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، والذي طلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له منوم في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها هرب منها لأنه يكرهها، لتحرق جسده في النهاية.

أبطال مسلسل لحم غزال

«لحم غزال» بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

ولقى مسلسل «لحم غزال» تفاعلا كبيرًا بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تفاعلوا مع اللوك الجديد للفنانة غادة عبدالرازق، والدور التي تلعبه للمرة الأولى الفنانة مي سليم.