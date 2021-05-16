8 فوائد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول معلقة عسل يوميا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتوى العسل على العديد من الفوائد الغذائية التي تجعل منه وجبة متكاملة، ولعل من ضمنها أنه يعتبر مادة مضادة للحساسية، كما يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، بالإضافة إلى مساعدته على تخفيض نسبة الكوليسترول وتهدئة السعال.

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز فوائد لتناول معلقة عسل يوميا:

فوائد تناول معلقة عسل يوميًا

- يوفر دعمًا كبيرًا للجسم ويجدد نشاطه، لذلك يطلق على العسل الطبيعي اسم الطعام الفائق، لأنه يؤثر إيجابيًا في منظومة المناعة، بالإضافة إلى ما يمتاز به من خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات والطفيليات.

- يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، لذلك يساهم في تجديد نشاط الجلد وطرد السموم من الجسم من خلال تناوله بصورة منتظمة مع كوب من الماء الدافئ.

- يعمل على تحسين عمل الأمعاء.

- يحتوى العسل على نسبة عالية من سكر الفركتوز، إلا أنه لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم، أي يمكن لمن يعاني من السكري تناول العسل ولكن بكمية محدودة، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

- مفيد لمرضى القلب والأوعية الدموية.

- يعزز الجهاز العصبي ويساعد على إفراز هرمون السيروتونين، الذي يتحول جزء منه إلى الميلاتونين.

- يساعد على تعزيز التئام الجروح.

- يمكن أن تساعد خصائص العسل المضادة للبكتيريا على منع الالتهابات وتحفيز جهاز المناعة.

وكانت أوضحت دراسة أجريت عام 2013 على الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أن المشاركون الذين تناولوا 70% من العسل الطبيعي يوميا لمدة أقصاها 30 يوما انخفاضًا بنسبة 5.8% في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، مقارنة بأولئك الذين تناولوا 70% من السكروز وهو شكل من أشكال السكر.

كما شهد المرضى الذين تناولوا العسل انخفاضا بنسبة 11% في ثلاثي الجليسرين، وهو أكثر أنواع دهون الجسم شيوعًا.