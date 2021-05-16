مقشر الليمون والسكر للأبط

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مايو 2021 10:41 صباحاً - تحت الإبط من الأماكن التي يكثر منها الشكوى، بسبب اللون الداكن لجلدها، وبما أنها تعتبر منطقة جلد حساسة، قد تتسبب العلاجات الكيميائية في أضرارها أكثر، لذا تعرفي على مقشرات طبيعية آمنة، يمكنها حل تلك المشكلة.

ماسك مقشر الليمون والسكر:

الليمون يعكس عوامل البيئة ويقلل افراز الميلانين المتسبب في اسمرار الجلد

المكونات:

عصير ليمون

سكر بني

عسل أبيض

طريقة التحضير:

ملعقة من عصير الليمون على ملعقة من العسل الأبيض، اخلطيها مع السكر البني الخشن.

دلكي بها المنطقة في شكل دائري، ثم اتركيها لمدة خمس دقائق.

تشطف بالماء الفاتر لتتخلصي من بقايا العسل الأبيض.

تابعي المزيد: هل يغنيك كريم الأساس بعامل حماية من الشمس عن الواقي الشمسي؟

كيف يعمل هذا الماسك:

يحتوي الليمون على كمية كبيرة من فيتامين c، وهو مكون محفز لإنتاج الكولاجين، مما يجعل البشرة نقية ومشدودة، ويوضع في هذا الماسك بسبب قدرته على عكس العوامل البيئية، والسيطرة على فرط إنتاج الميلانين المتسبب في ظاهرة البشرة الداكنة.

يأتي بعدها دور العسل الأبيض، والغني بفيتامين ألف، وهو مسؤول عن تصحيح عيوب البشرة، وتحفيزها على علاج نفسها، كما يقوم العسل الأبيض بترطيب البشرة، وتقليل المفعول القوي لليمون.

يأتي دور السكر البني، وهو عامل التقشير الفعلي، وذلك بسبب احتواء السكر البني على ألياف طبيعية، تجعله أخشن على البشرة من السكر الأبيض، ومع التدليك الدائري للماسك على الجلد، يقوم السكر البني بتقشير خلايا الجلد الميت عن البشرة، مما يتسبب في التخلص من نسبة من الاسمرار.

نصائح هامة قبل تطبيق الماسك:

يعتبر هذا الماسك من الخلطات القوية التي لها تأثير قد يكون عنيفاً على بعض أنواع البشرة، مثل الجافة والحساسة، لذلك عليك اتباع بعض التعليمات، لتستفيدي من الماسك دون التعرض لأي مشكلات.

تابعي المزيد: مستحضرات عناية بالبشرة تحتاجها المرأة الثلاثينية

التجربة:

قد يكون جلدك حساساً لأي مكون من مكونات الماسك، لذا عليك تجربة الخلطة على جلد يدك للمرة الأولى والانتظار لمدة خمس دقائق، إن ظهر أي احمرار أو تورم أو شعرت بحكة، فهذا يعني أن جلدك لا يحتمل المكونات ويفضل تجنب استعمال الماسك.

تكرار الماسك:

لا تتركي الماسك على الجلد أكثر من المدة المطلوبة، ولا تكرريه بدون فاصل يومين بين كل مرة، حتى لا تجهدي الجلد، كما يفضل تكراره مرة واحدة فقط كل أسبوع.

تجنبي كذلك الإفراط في تدليك الجلد بالسكر الخشن، لكي لا تسببي تهيج الجلد أو الإصابة بأية جروح.

وأخيراً رطبي الجلد جيداً بعد كل استعمال للماسك، لتجنب الإضرار بالبشرة الجافة أو الحساسة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

تابعي المزيد: خلطات علاج الحبوب الحمراء الملتهبة