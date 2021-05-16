زيوت مُثَبِّتَة للعطور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مايو 2021 10:41 صباحاً - باقتراب كل مناسبة أو حتى في الإطلالات اليومية، تبحث الكثيرات من النساء عن عطر مميز يجعل لكل خطوة تخطوها بصمة، ويُعتبر دوام وثبات العطر من العوامل الرئيسية لاختيارك عطراً دون الآخر، ولهذا السبب يلجأ الكثير من صناع العطور في الاعتماد على مثبت العطور، وذلك بالإضافة إلى جودة الزيت العطري المستخدم، فهو أساس قوة العطر من عدمه، ونعرّفك اليوم على كيفية تثبيت العطور بالزيوت، وأيها أكثر فعالية.



تثبيت العطر بزيت اللوز

تثبيت العطر بزيت اللوز



زيت اللوز من المُثَبِّتَات الاقتصادية المستخدمة لتثبيت العطور الخفيفة لتدوم لمدة أطول حتى بعد غسل الملابس، ولتجربته كل ما عليك هو خلط قطرات صغيرة من زيت اللوز الخام مع عطرك المفضل مهما كانت درجة ثباته، واحفظيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات، ومن ثَمَّ يمكنك استخدامه مباشرة.

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تثبيت العطر بزيت المسك

تثبيت العطر بزيت المسك



المسك من أفضل المواد الطبيعية التي تدخل في صناعة العطور؛ لدوره في تثبيت العطور مدة أطول، إذ إنه يؤخِّر عملية تبخُّر العطر، مما يجعل تركيبته تستمر أكثر، لذا يمكنك الاستفادة منه في تثبيت عطرك المفضل بتطبيقه على بشرتك مباشرة قبل رش العطر، ويُفَضَّل أن تكون البشرة نظيفة، أي بعد الاستحمام، ونذكِّرك بأن الأماكن التي يُفَضَّل رش العطر عليها هي الأماكن التي يُوجد بها النبض، مثل خلف الأذن وخلف الكوع أو على الرقبة.

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تثبيت العطر بزيت العنبر

تثبيت العطر بزيت العنبر



يتم استخدام العنبر كمُثَبِّتٍ للروائح؛ حيثُ إن نزول قطرة من العنبر على بشرة شخص ما كفيل بأن يظل عبق هذه القطرة لأيام، فعند وضع العطر قومي بترطيب بشرتك بالزيت، فكلما كانت البشرة رطبة كانت قابلة لامتصاص العطور أكثر، ويجب عدم فرك جلدك بعد وضع العطر عليه؛ حيثُ تقوم هذه الحركة بتفكيك جزيئات عطرك.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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