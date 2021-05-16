كيف تحصلين على شعر أقوى باستخدام الطماطم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مايو 2021 10:41 صباحاً - هل تعلمين أن للطماطم فوائد كثيرة لشعرك وفروة رأسك؟ فهي إضافة الى منافعها الصحية، تمد الطماطم الشعر بالمعادن والفيتامينات التي تعزز من كثافته وطوله وتمنحه اللمعان والحيوية، إضافة الى أنها مفيدة جداً لفروة الرأس. ولذلك، نرصد لك في هذا المقال، أبرز فوائد الطماطم للشعر، وطرق تحضير ماسك الطماطم للشعر.



أبرز فوائد الطماطم للشعر

فوائد الطماطم للشعر



لا تجعل الطماطم مذاق الأطباق الفضلة لديك شهياً فحسب، وإنما هي أيضاً مفيدة جداً للشعر إذا ما قمت باستخدامها موضعياً على الشعر وفروة الرأس. فهي غنية جداً بالفيتامينات والمعادن مثل الفيتامين A وb وC وE، وكلها ضرورية لصحة ونمو شعرك. فالطماطم تقلل من تساقط الشعر وتمنح خصلات شعرك لمعاناً طبيعياً رائعاً. كذلك، تعمل على مكافحة قشرة الرأس، وجعل فروة الرأس والشعر أكثر صحة وقوة.

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أفضل ماسكات الطماطم للشعر





ماسك الطماطم للتخلص من القشرة والحكة

أفضل ماسكات الطماطم للشعر



تُعتبر الطماطم مصدراً غنياً لمضادات الأكسدة، مما يجعله علاجاً فعالاً جداً لقشرة الرأس والحكة في فروة الرأس. وللإفادة من فوائد الطماطم في هذا المجال، قومي بطحن ثلاث حبات من الطماطم، من ثم أضيفي إليها عصير نصف حبة من الليمون الحامض وملعقتين كبيرتين من العسل. اخلطي المكونات جيداً، وحين تصبح متجانسة دلكي بها فروة رأسك وجذور شعرك، واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بشامبو خفيف وشطفيه بالماء الدافئ.

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ماسك الطماطم لتكثيف وتطويل الشعر

ماسك الطماطم لتكثيف وتطويل الشعر



إن إضافة زيت جوز الهند الى الطماطم تشكل حلاً فعالاً جداً مشكلة الشعر الخفيف والباهت، فهذان المكونان يجعلان الشعر أقوى وأكثر كثافة، ويمنحان الشعر لمعاناً طبيعياً. اطحني ثلاث حبات من الطماطم وأضيفي إليها أربع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند بعد تسخينه قليلاً. طبقي الخليط على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة 40 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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ماسك الطماطم واللبن للشعر الضعيف

ماسك الطماطم واللبن للشعر الضعيف



يقوي هذا الماسك شعرك ويعزز من صحته وجماله، فإذا كان شعرك ضعيفاً، فلا تترددي في تحضير ماسك الطماطم واللبن، فهو يوفر لك نتائج مذهلة. اهرسي حبتين من الطماطم بشكل جيد، وأضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن(كما يمكنك إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند). حركي المكونات الى أن تصبح خليطاً متجانساً. طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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ماسك الطماطم لتنعيم الشعر

الطماطم لتنعيم الشعر



تتكون الطماطم من خصائص حمضية تساعد في تنعيم الشعر الجاف، والحد من إنتاج الزيت الزائد على فروة الرأس وتعزيز الدورة الدموية فيها. اطحني ثلاث حبات من الطماطم في الخلاط الكهربائي، من ثم أضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع. طبقي الخليط على شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بشامبو وبلسم بتركيبة معتدلة، وشطفيه بالماء الدافئ.

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