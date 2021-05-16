منها زيادة نسبة وفاة الرضع.. خطورة المشروبات الغازية على الحامل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تميل بعض الحوامل إلى تناول المشروبات الغازية، دون التفكير في أضرارها على صحة الحامل والجنين، فمعظم المشروبات الغازية تحتوى على مكونات على الحامل الحذر عند استخدامها، ومن أضرار المشروبات الغازية كما ذكرها موقع «health line»، ما يلي:.

أضرار المشروبات الغازية على الحامل

يسهل امتصاص الكافيين، وينتقل مباشرة إلى المشيمة، ويؤدى إلى ضعف نمو الجنين وزيادة خطر انخفاض وزن الجنين عند الولادة.

احتمالية ولادة طفل بوزن قليل مع ازدياد الاستهلاك لتلك المشروبات خلال الحمل يؤدى إلى الإصابة بسكري الحمل.

وقد تسبب حالة انخفاض وزن الولادة في زيادة خطر وفاة الرضع، والإصابة بالأمراض المزمنة في مرحلة البلوغ.

يزيد احتمالية إصابة الأطفال بأمراض الحساسية بما في ذلك الربو والتهاب الأنف.

مشروبات مفيدة للحامل

يعتبر الماء من المشروبات المفيدة خلال الحمل، ويجب ألا تقل الكمية المستهلكة منه عن 6-8 أكواب في اليوم في الوضع الطبيعي.

عصير البرتقال

يعتبر من العصائر المناسبة اثناء فترة الحمل، لاحتوائه على الكالسيوم.

الحليب قليل الدسم

يعد الحليب مصدرا غنيا بالكالسيوم الضرورى لدعم نمو العظام والأسنان لدى الجنين، بالإضافة إلى أهميته في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

شراب الليمون

يحافظ شراب الليمون على رطوبة الجسم، ويوفر فيتامين ج الذي يساعد على امتصاص الحديد، ويمكن استهلاك شراب الليمون في الصباح عند الشعور بالغثيان.

ماء جوز الهند

يعتبر خيارا صحيا لاستهلاكه اثناء الحمل، فإنه يساعد على تعويض الجسم بالأملاح التي فقدها أثناء التعرق، ويقلل من الإرهاق.

مشروبات يحذر تناولها للحامل

المشروبات ذات المحتوى العالي من الملح.

الحد من المشروبات الغازية والمنكهة والرجيم.

الحذر عند استهلاك شاي الأعشاب.

تجنب استهلاك الشاي مع الوجبات الغذائية وذلك لأن مادة التانين المتوفرة في الشاي تمنع امتصاص الحديد في الجسم.