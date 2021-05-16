حكايات أول عيدية من العريس.. فتاة: الكحك غالي فجاب تورتة.. وأخرى: أداني 20 جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«العيدية» أحد أبرز العادات المتعارف عليها في الأعياد، وخاصة إذ كانت من الحبيب، فتكون بين المخطوبين والأزواج، والتي يقدمها الرجال كتعبير عن الحب وأحد مظاهر فرحة العيد، إلا أن قيمتها تختلف من شخص لآخر.

تلك العيدية يكون لها فرحتها للفتاة أو الزوجة، خاصة إن كانت المرة الأولى لها، فمنهن من كانت سعيدة الحظ ونالت ما تريد، وآخريات تعرضن لصدمة من قيمتها التي اعتبرنها ضئيلة من وجهة نظرهن.

تفاجأت الشابة العشرينية فاطمة طارق، في أول عيد في خطبتها، والتي حرص فيها خطيبها على منحها العيدية، فرغم أن عيد الفطر متعارف عليه أنه «عيد الكحك»، إلا أن خطيبها اصطحب لها خلال زيارتها في ثاني أيام العيد «تورتة» صغيرة: «لما اتكلم معايا قال إن الكحك كان غالي في المحلات عشان كدة جاب التورتة بدل منه».

خفف من صدمة «فاطمة» رغبة خطيبها في توفير الكحك، قيمة العيدية التي حصلت عليها منه والتي تراها مقبولة، حيث منحها مبلغا قدره 250 جنيها، «قلت عادي ودي بتشيل دي مش أزمة، أهم حاجة أنه فكر فيا».

ريم أحمد، فتاة في آخر العشرينيات، كان حظها أسوأ، إذ تفاجأت بخطيبها يمنحها أول عيدية لها مبلغا قيمته 20 جنيها، وترى أن ذلك المبلغ ليس مناسبا تماما، رغم أنه يعمل محاسبا في إحدى الشركات، «الأطفال مبقوش ياخدو حتى العشرين جنيه عشان يدهالي أنا».

لم تحاول الفتاة العشرينية لفت نظر خطيبها إلى ذلك الموقف، فمن صدمتها منه، لم تجد ما تقوله، لكنه ربما يكون له تأثير سلبي على علاقتهما، «هيخلني أعيد نظر في علاقتنا وارتبطنا، لأنه ملوش تبرير عندى غير أنه بخل»، فترى أنه مهما كانت الظروف هو لا يناسب لأن يمنح كهدية في تلك المناسبة.