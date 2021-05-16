مخرج الطاووس عن اختياره لسهر الصايغ لدور أمنية: كنت محتاج بنت طاهرة ونضيفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدث المخرج رؤوف عبدالعزيز، مخرج مسلسل «الطاووس»، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2021، عن أسباب اختياره الفنانة سهر الصايغ لأداء دور «أمنية» الفتاة ضحية جريمة الإغتصاب خلال أحداث المسلسل.

وخلال الظهور الأول لأسرة المسلسل، صرح رؤوف عبدالعزيز، «هناك إجماع على الموهبة الكبيرة التي تحظى بها الفنانة سهر الصايغ من قبل الوسط الفني أو من الجمهور، فالجميع يشهد بأدائه،ا لذلك كنت مطمئنًا من هذه الناحية بجانب أن البعد الشخصي المهم عندي والذي صممت عليه، وكنت حريصا على أن تؤدي الدور بنت طاهرة نظيفة من داخلها، حتى يصدق الناس والحمد لله هذا ما حدث.

كما تحدثت الفنانة سهر الصايغ خلال اللقاء الأول لأسرة المسلسل مع الإعلامية ريهام سعيد، على قناة «النهار»، عن شعورها بمشاركتها في «الطاووس» قائلة «كنت سعيدة جدًا بهذه التجربة التي أعطتني إحساسا بالمسؤولية الفنية والجماهيرية بشكل كبير، خاصة أن المسلسل يتناول قضية اجتماعية ومنتشرة بشكل واسع جدا.

وأضافت «الصايغ»: «قضية الاغتصاب التي ناقشها المسلسل عاشها الكثير من أهالينا وأصحابنا بشكل فعلي، وكنت سعيدة أيضا لأن الدراما للأسف تراجعت بعض الشئ عن تقديم هذه النوع من الموضوعات».

وانتهت أحداث مسلسل الطاووس بمرافعة المحام كمال الاسطول، والذي يجسد شخصيته الفنان جمال سليمان، والذي دافع عن «أمنية»، وهاجم المتهمين باغتصابها مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، نظرا لما تسببوه من آثار سلبية في نفس المجني عليها وكيفية تعاملها مع المجتمع فيما بعد وكيف سيتم تقبل المجتمع لها رغم أنه لا ذنب لها.

مشاهدو مسلسل الطاووس بعد وفاة سهر الصايغ في الحلقة 28: «عايزين حق أمنية»

وضم مسلسل «الطاووس» نخبة من نجوم الفن على رأسهم الفنان جمال سليمان، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، نهال عنبر، فرح الزاهد، ميدو عادل، خالد عليش، عابد عناني، هالة فاخر، رانيا محمود ياسين، مها نصار، أحمد فؤاد سليم، سيناريو وحوار كريم الدليل، وأشرف عهلى الكتابة محمد ناير، الموسيقى التصويرية للفنان خالد حماد، ومن تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.