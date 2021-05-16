أستاذة علم اجتماع عن ارتفاع نسب الطلاق: العنف في وسائل الإعلام السبب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ارتفعت نسب الطلاق في مصر الأعوام الأخيرة، وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدلات الزواج والطلاق في مصر، حيث وصلت حالات الزواج خلال عام 2019، إلى 927 ألف حالة، مقابل 870 ألف حالة زواج في 2018.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في حوار سابق له، أن الطلاق الذى يحدث في مصر بسبب الخلع نسبته كبيرة، متابعا أن نسبة الطلاق في الريف أقل من الحضر، عكس الزواج الذي يزيد في الريف عن الحضر.

المحتوى العنيف السبب في ارتفاع نسب الطلاق

أوضحت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الأشخاص يبحثون عن الأشياء المثيرة والمزعجة التي تبتعد عن التفاؤل، متابعة أثناء حديثها لـ «هُن»، أن ارتفاع نسب الطلاق يرجع إلى ازدياد تفكك الأسرة.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع، أنه من أسباب ارتفاع نسب الطلاق عام 2020، يرجع إلى الإعلام والاتجاه للتركيز على المضامين العنيفة والكئيبة، وهو ما يغير توجهات الإنسان المصري وأحاسيسه ويجعله يميل إلى العنف في التفكير.

وأكدت أن ارتفاع نسب الطلاق من الأمور غاية الخطورة، ونصحت بضرورة اهتمام الإعلام بتوعية الأسرة والتركيز على البرامج الهادفة التي تسعى لحل المشكلات بين أفراد الأسرة، وتقريب المسافات وحل الخلافات.

وكانت حذرت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من ارتفاع حالات الطلاق عام 2019، بلغ معدل الطلاق 2.3 في الألف عام 2019 مقابل 2.2 في الألف عام 2018، وهو عدد شهادات الطـلاق التي تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في نفـس العام.

وسجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع نسب الطلاق في الفئة العمرية من 25 لأقل من 30 عامًا في العام 2018، إذ وصلت لنسبة 18.6%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر بنسبة 0.6%.