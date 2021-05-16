بعد تحذير الأرصاد.. نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس الحار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة القادمة، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع شديد في درجات الحرارة، إذ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، إذ تتعرض البلاد لموجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ومع ارتفاع درجات الحرارة يعاني الكثيرون من أصحاب الأمراض المزمنة من الوعكات الصحية، وبشكل خاص كبار السن، كما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى اشتعال الكثير من الحرائق الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الأجهزة الكهربائية.

ونرصد من خلال هذا التقرير عددا من النصائح التي يجب أن يتبعها المواطنون لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الطقس، وفق عدد من النصائح السابقة التي أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

نصائح لمواجهة الطقس الحار ونشاط الرياح والأتربة

- من الضروري أن يحرص مرضى الحساسية على الابتعاد عن استنشاق الأتربة والرياح، وغلق النوافذ حال نشاطها.

- تجنب الخروج من المنزل في أوقات الذروة وسطوع الشمس.

- ارتداء الملابس الخفيفة والقطنية، التي تساعد على الشعور بالراحة وعدم الإحساس بالاختناق.

- شرب كميات كبيرة من الماء، لتجنب الجفاف والشعور بالهبوط.

- تناول المشروبات الباردة للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

- الحرص على الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

- الحرص على عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لفترات طويلة لتجنب ارتفاع درجة حرارتها ما يؤدي لاشتعال الحرائق.

- يجب الحرص على عدم تشغيل جهاز التكييف باستمرار تجنبا لاشتعال الحرائق.

- الحرص على تناول العصائر الخالية من السكر أو التي تحتوي على كميات قليلة منه لتجنب انخفاض ضغط الدم الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

- الاستحمام بالمياه الباردة حتى يساعد على تبريد الجسم من ارتفاع درجة الحرارة.