أول سيدة تقف على المسرح واعتزلت بسبب أم كلثوم.. لقطات من حياة منيرة المهدية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدمت العديد من الأغاني، قامت ببطولة فيلم «الغندورة»، وهو الفيلم الوحيد لها، عملت مع أشهر الشعراء وملحني جيلها، سافرت عام 1919، في جولة فنية دامت 3 سنوات، قدمت خلالها حفلات غنائية في بلاد عديدة منها لبنان والعراق وسوريا وتركيا وإيران وفلسطين وليبيا وتونس والمغرب، طُبعت صورتها على«باكيات السجائر»، وأطلقوا عليه «دُخان منيرة»، هى الفنانة منيرة المهدية.

ويتزامن اليوم 16 مايو، ذكرى ميلاد الفنانة منيرة المهدية، التي ولدت في عام 1885.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، لقطات من حياتها وقصة خلافها مع أم كلثوم.

أول سيدة تقف على خشبة المسرح

في 1915، وقفت على خشبة المسرح مع فرقة عزيز عيد، لتؤدى دور حسن، في رواية للشيخ سلامة حجازي، فكانت أول سيدة مصرية تقف على خشبة المسرح.

كان للفنانة منيرة المهدية، دورا سياسيا هاما وبارزا في عصرها، فقد كانت من الذين نادوا بتحرير المرأة، كما ساندت ثورة 1919 من خلال أغانيها ومسرحياتها المناهضة للاحتلال.

خلافها مع أم كلثوم

في عام 1948، قررت العودة إلى المسرح بعد أن اعتزلت الحياة الفنية، ولكنها لم تلق القبول الذي كانت تنتظره.

وشهدت هذه الفترة، صراعا حادا بينها وبين أم كلثوم المطربة الوافدة على الساحة الفنية، حيث لم تستطع منيرة المهدية مجاراتها، فما كان منها إلا أن اعتزلت الفن، وتفرغت لهوايتها وهي تربية الحيوانات الأليفة.

أزواجها

تزوجت منيرة المهدية، 4 مرات، الأولى كانت من مدير أعمالها محمود جبر، والثانية من حسن نديم، والثالثة من حسن كمال، وبعد وفاة زوجها الأخير تزوجت أخيه إبراهيم ليربي ابنتها نعمات.

وفاتها

توفيت منير المهدية، في 11 مارس 1965، عن عمر يناهز الثمانين عاما، بعد حياة فنية حافلة، امتدت إلى ما يزيد على خمسين عاما.