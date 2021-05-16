بعد أزمتها الأخيرة.. كيف أصبح ابن مها أحمد الأكبر من ذوي الاحتياجات الخاصة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة مها أحمد، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد أن خرجت في بث مباشر لتنتقد استبعادها من الأعمال الفنية، بالرغم من مشوارها الفني الكبير وفقدانها للوزن، إلا أنها لا تمثل منذ سنوات كثيرة، ما جعلها تعاني من الاكتئاب بسبب عدم طلب المخرجين والمنتجين لها.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تتصدر بها الفنانة مها أحمد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، إذ أنها خلال الشهور القليلة الماضية تصدرت التريند أكثر من مرة، بعد حديثها عن تعرض منزلها للغرق، وإصابة ابنها الأصغر بمرض نادر، فضلا عن كون ابنها الأكبر من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن ابن الفنانة مها أحمد الأكبر، وقصة مرضه وإعاقته، كالتالي:

تفاصيل مرض ابن مها أحمد الأكبر

أوضحت الفنانة مها أحمد، سابقا، تفاصيل مرض ابنها كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنه لم يخلق على هذا الحال، ولكن ما حدث له كان نتيجة خطأ طبي من أحد الأطباء الذي استخدم الشفاط لإخراجه من رحمها أثناء عملية الولادة، ما أصابه بحالة نقص في الأكسچين واختناق، كما تسبب في فقدان 20% من خلايا المخ، ما أفقده القدرة على الحركة والكلام.

وأضافت الفنانة مها أحمد خلال حديثها لـ «الوطن» في تصريحات سابقة، أن ابنها الكبير وبالرغم من إعاقته إلا أنه يمثل لها الحياة والجنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرة إلى أنها تعتبره رزقا من الله، إذ أنه أول أبنائها، وتشعر أن الله قد ميزها به، لافتة إلى أنها تحمد الله سبحانه وتعالى لأنه رزقها به، فهو «بركة» العائلة.

وكانت قد وجهت الفنانة مها أحمد انتقادها لنجمين قامو بآداء أحد الأدوار في مسلسلات رمضان، وكتبت مها أحمد في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية ياسادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها انا، النجم الأولانى بينى وبينه عيش وملح وزماله، رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعنى بالدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية، وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني رغم إن الكل عارف إني زي أخته، أما التاني كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ماهي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب، تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد على عينهم طبعا، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه وربنا يفضل عليهم بنوته سنة أولى تمثيل وخبرة، ويتحول المسلسل ودعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتيه للأستاذة) نصيحة بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على أساتذتكوا، عوضنا على الله».

وعقب نشرها لذلك المنشور تعرضت الفنانة مها أحمد لكثير من الانتقادات، ما جعلها تخرج في بث مباشر لترد على هذا الهجوم، مشيرة إلى أنها لا تذكر أسماء الممثلين، كما أن ما حدث ماهو إلا رد اعتبار لها، ما جعلها تخرج عن صمتها لتعبر عن إحساسها برد اعتبارها لها، لافتة إلى أنها لا تشمت في أحد، وإذا كان في نيتها ذلك فمن الأولى أن تشمت في نفسها.