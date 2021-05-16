«داليا» أول مسلمة ترنم في الكنائس: تعرضت للانتقادات ومؤمنة بالاختلاف والتعايش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تقف موهبتها عند حد معين، فهي كما يطلق عليها فنانة الصوت والكلمة، بعد أن قدمت العديد من المشروعات الموسيقية المبتكرة، طوال مشوارها الفني القصير نسبيا، فهي فتاة لها مواهب عدة، فرغم أنها في الأصل طبيبة، حيث تخرجت من كلية الطب بجامعة عين شمس، إلا أن موهبتها في الغناء ظلبت تسيطر عليها، لتبدأ مشروعها الغنائي بالعديد من الأعمال الفنية، التي مكنتها من تحقيق النجاحات المختلفة في مجال الغناء.

واستمر مشوار داليا إيهاب يونس، دون أن يقف عند مرحلة معينة، لتدخل عالم الغناء، فلم يقف شغفها عند مرحلة معينة، ولكن قدمت العديد من العروض الغنائية في المسارح والكنائس، وكتبت ولحنت أغانيها الخاصة.

داليا: تعرضت للعديد من الانتقادات من فكرة الترنيم داخل الكنائس

الفن في حياة داليا أكسبها العديد من القيم، ومنها احترام الاختلاف والتنوع والتعايش، وهي القيم التي دفعتها للترنيم داخل الكنائس، رغم الانتقادات التي وجهت لها كونها مسلمة، إلا أنها كانت مؤمنة برسالتها، حيث تقول خلال حديثها لـ«هُن»: «إتعرضت لانتقادات كتير من فكرة الترنيم داخل الكنائس، لكن أنا مؤمنة برسالة التعايش اللي أنا عايزة أوصلها من خلال مشاريعي الفنية المختلفة».

داليا: أعتمد على التعليم الذاتي عبر الإنترنت لتعلم الموسيقى

والمفاجئة التي قالتها داليا، هي أنها لم تدرس الموسيقى دراسة أكاديمية، لكنها اعتمدت على التعلم الذاتي عبر الإنترنت ومشاركتها في كورال الجامعة الألمانية، ثم تعلمت أساسيات الغناء الأوبرالي ثم كورال الفيحاء بقيادة المايسترو اللبناني الأرمني باركيف تاسلاكيان.

وتسعى «داليا» لاستخدام الفن في خدمة القيم والقضايا التي تؤمن بها، وأهمها التعايش بين الثقافات والأديان والمعتقدات المختلفة، قضايا وحقوق المرأة وتغيير النظرة النمطية لدورها وقدراتها ووضعها في المجتمع، تمكين ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، واستخدامه أيضا في الصحة النفسية والوعي والتعبير عن الذات واخيرا البيئة وتغير المناخ.