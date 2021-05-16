«حتى لو كلت طبقين».. استشارية تغذية تحسبها بالورقة والقلم: كحك العيد لا يزيد الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

اعتقاد شائع بأن «الكحك» من الأطعمة التي تزيد من الوزن بشكل كبير، ولذلك تتزايد تحذيرات الأطباء من عدم الإفراط في تناوله، خشية من النتيجة السيئة، لكن الطبيبة نيللي شمس، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة، ضربت بهذه القاعدة عرض الحائط زاعمة بأن «كحك العيد مبيتخنش».

وعبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشرت الطبيبة نيللي شمس، زاعمة بأن تناول كحك العيد لا يؤدي إلى زيادة الوزن حسب الشائع، قائلة: «عايزني أثبتلك إن كحك العيد مبيتخنش.. أنا حجاريك وحجاري كل خبراء التغذية وأحسبها بالسعرات مع إني مبحبش كدة بس يلا بينا عشان أخليك تاكل وتتبسط».

وأكملت «شمس» في حديثها: «علميا أنت محتاج حوالي 3500 سعر حراري أكتر من احتياجاتك اليومية عشان تزيد نصف كيلو يا مؤمن.. وعلميًا أنت محتاج من 7000 لـ7500 سعر حراري أكتر من احتياجاتك اليومية عشان تزيد كيلو».

وبرهنت «نيللي» على حديثها قائلة في عدة نقاط: «طب تعالوا نحسبها: اضرب وزنك في رقم 22 ده متوسط احتياجاتك اليومية واللي ممكن نزود عليه 20 في المية من غير مانتخن جرام.. وثانيا زود عليه 7500 سعر اللي هيزودوك كيلو».

وتابعت «نيللي»: «كدة لو وزنك زي حالاتي 66 كيلو يبقا إنت محتاج تاكل 9242 سعر حراري عشان تزيد كيلو وده شىء خيالى على فكرة.. طيب أنا بقولك كل واشبع طول النهار ومتعتمدش على الكحك والبسكوت والبيتيفور كمصدر للطاقة وبعدين كل الكحك للانبساط والتحلي».

واستكملت «نيللي» في حديثها: «هتاخد كام واحدة للتحلية مش فاهمة؟ طبق مثلا؟ طبقين؟ برضه مش هتتخن.. ممكن متنزلش فى الوزن فى أيام العيد لو هدفك إنك تخس لكن برضه مش هتتخن».

وتابعت استشارية التغذية: «الكحك يحتوى على 200 لـ400 سعر حسب الحشو والذي منه.. البسكوت والبيتيفور تقريبًا 150 سعر.. الغريبة 200 سعر.. بعيد جدًا عن الأرقام الخيالية اللى ذكرتها في المثال.. لو عايز تحسبها إحسبها بس برضه هتلاقي نفسك كلت وشبعت ونظمت وجباتك وشربت ماية واتحركت وبعدين حليت بالكحك والبسكوت والبيتيفور والغريبة ومتنخنتش».

واستكملت «نيللي» في تبريرها: «وأقولك التقيلة؟ كل كوباية ترمس وقبضة يد لب أي نوع من ضمن حسبة احتياجاتك اليومية وبرضه مش هتتخن».

واختتمت استشارية التغذية موجهة حديثها لمتابعيها: «كل بذكاء واستمتع وبطل تحسبها عشان تكمل وتعيش طبيعي لكن هتقعد تحسبها وتحرم نفسك هتخس آه بس أول ما تنهار وتدوق أي حاجة هتتخن تاني وأكتر من الأول.. أساليب التخويف مش بتدي نتايج على المدى البعيد العلم بيقول كدة لكن لو خسيت وأنت عايش طبيعي عمرك ما هترجع تاني إن شاء الله.. كل واتبسط ومتخافش وبعد العيد نقطة ومن أول السطر وخليك مع مدرسة نيللى شمس تكسب».

مجدي بدران: السعرات الحرارية مختلفة من جسم لآخر

وتعليقًا على ذلك قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هن» أنه ينصح عادة بعدم تناول السعرات الحرارية من طعام واحد، ويفضل تناول وجبات طعام متوازنة فى الكم والنوع حتى لا نرهق أجهزة الجسم، فمثلًا زيادة اللحوم ترهق الكلى والمفاصل، وزيادة السكريات ترهق البنكرياس، وزيادة الدهون مثلا ترهق القلب والكبد.

وأوضح «مجدي» أن السعرات الحرارية المناسبة للجسم تختلف من شخص لآخر حسب عدة عوامل فمثلًا للحالة الصحية، في بعض الحالات يجب الامتناع عن تناول مجموعة من الأطعمة ويتم تعويضها ببدائل صحية أخرى مثل حالات السمنة يفضل تناول أطعمة صحية والابتعاد عن الأطعمة الدهنية.

وأيضًا حسب العمر فكل مرحلة عمرية تحتاج إلى طعام مختلف، ففي مرحلة الطفولة لا يمكن الاستغناء عن الكربوهيدرات والنشويات، أما في المراحل الأعلى من العمر فيمكن الاستغناء عن بعض الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن، واستبدالها بأطعمة أخرى صحية ومشبعة.

وأيضًا بالنسبة للوزن والطول ومعرفة نسبة الدهون والعضلات والسوائل في الجسم مع مراعاة تحقيق التوازن بينهم، والمجهود البدني المبذول فكمية السعرات الحرارية المطلوبة تختلف حسب طبيعة الجهد المبذول يوميًا، فالرياضة سوف يحتاج إلى كم أكبر من السعرات الحرارية، ولا يقتصر معدل الحرق على المجهود المبذول فحسب بل يرتبط أيضًا بعملية التمثيل الغذائى التي تحدث في الجسم.

وأيضًا من العوامل المؤثرة للسعرات الحرارية أيضًا عامل الجنس، فجسم الرجل يحرق بشكل أفضل من الأنثى، ويقوم ببذل مجهود أكبر، لذلك يحتاج إلى كمية سعرات أكثر من المرأة.