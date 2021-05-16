الامارات | الصين على سطح الكوكب الأحمر

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين على سطح الكوكب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت الصين في إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ للمرة الأولى، حسبما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وهبطت وحدة الهبوط للمركبة الفضائية «تيانوين-1» على سطح الكوكب الأحمر صباح أمس، وعلى متنها المركبة الجوالة «جورونج».

والرحلة واحدة من أكثر الرحلات تعقيداً التي تنفذها الصين على الإطلاق، وتمثل عملية الهبوط تحدياً هائلاً، حيث إن المريخ له غلاف جوي خاص به بخلاف القمر.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن المركبة الجوالة «جورونج»، التي تعني اسم إله النار الصيني، ستفحص الكوكب الأحمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وتزن العربة الجوالة نحو 240 كيلوغراماً، ولها ست عجلات وأربعة ألواح شمسية، ويمكنها التحرك على سطح المريخ بسرعة 200 متر في الساعة.

وتحمل العربة الجوالة أدوات علمية ستستخدم لجمع المعلومات حول تكوين سطح الكوكب وهيكله الجيولوجي ومناخه.

ومع أول عملية إنزال لها على المريخ، تريد الصين القوة الفضائية الجديدة اللحاق بالولايات المتحدة، التي أرسلت بالفعل العديد من أجهزة البحث للتجول على الكوكب.

والمهمة الصينية هي واحدة من ثلاث رحلات إلى المريخ انطلقت من الأرض الصيف الماضي.

وكانت عمليات الإطلاق الأخرى قد نفذتها الولايات المتحدة ودولة الإمارات.

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