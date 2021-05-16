الامارات | خبيرة تغذية ألمانية تحذر من حِمية «الصيام الجاف»

شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية ألمانية تحذر من حِمية «الصيام الجاف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت خبيرة التغذية الألمانية ألينه إيمانويل، من اتباع الحِمية الغذائية المعروفة باسم «الصيام الجاف» (Dry fasting)؛ لخطورتها على الصحة.

وأوضحت أن هذه الحِمية تعني الاستغناء التام عن السوائل والأطعمة الصلبة لمدة زمنية معينة بغرض خسارة الوزن، وطرد السموم من الجسم.

وأضافت الخبيرة الألمانية أن الاستغناء عن الماء يمثل مشكلة صحية كبيرة، إذ إن فقدان الماء بنسبة 2% من وزن الجسم يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، بالإضافة إلى اضطرابات نظم القلب وحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية والصداع ومشكلات الهضم وتراجع القدرة على بذل المجهود.

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