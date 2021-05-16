الامارات | وصفة للتواصل مع مرضى الزهايمر بسهولة

شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة للتواصل مع مرضى الزهايمر بسهولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه كثيرون من أقارب مرضى الزهايمر صعوبة كبيرة في التعامل معهم بسبب صعوبات التواصل اللغوي.

وقالت مبادرة أبحاث الزهايمر الألمانية إنه يمكن التواصل مع مرضى الزهايمر بسهولة من خلال التحدث معهم بلغة بسيطة تتألف من جمل قصيرة، مع مراعاة التحدث ببطء وبشكل واضح.

ومن الضروري أيضاً تكرار المعلومات المهمة مرات عدة بالصياغة نفسها كي تنطبع داخل ذهن المرضى. كما أنه من المهم أن تكون تعبيرات الوجه والإيماءات معبّرة جداً.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون هناك اتصال بالعين أثناء التحدث مع مريض الزهايمر؛ إذ يمنحه هذا الاتصال إحساساً بالأمان والطمأنينة.

وعند توجيه أسئلة لمريض الزهايمر، يُفضل اختيار الأسئلة، التي تكون إجاباتها بـ«نعم» أو «لا» أو أسئلة التخيير، فبدلاً من السؤال «ما نوع العصير، الذي ترغب في تناوله» ينبغي صياغة السؤال كالتالي «هل ترغب في تناول عصير البرتقال أم عصير التفاح؟»، مع مراعاة إعطاء المريض وقتاً كافياً للإجابة عن السؤال الموجه له.

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