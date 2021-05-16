الامارات | فتاتان تتسببان بحريق كبير من أجل تصوير فيديو في روسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاتان تتسببان بحريق كبير من أجل تصوير فيديو في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضرمت فتاتان في روسيا النار في أطنان من القش؛ ما تسبب في ضرر هائل بينما كانتا تحاولان تصوير فيديو لتطبيق «تيك توك».

وقالت الشرطة، أمس، إن الحريق خرج عن السيطرة بعد إضرام النيران في كمية صغيرة من القش. وتردد أن نحو 195 طناً من القش احترقت في المنطقة النائية التي لا تبعد كثيراً عن مدينة بيرم الواقعة على بعد نحو 1200 كيلومتر شرق موسكو.

وركضت الطالبتان بعيداً بعدما فشلت محاولاتهما لوقف انتشار الحريق، واعترفتا للشرطة بعد فترة قصيرة لاحقة بأنهما كانتا تصوران فيديو لتطبيق «تيك توك» عندما وقع الحادث.

وقالت السلطات إن الفتاتين عرضتا نفسيهما للخطر خلال محاولة تصوير الفيديو، بالإضافة إلى التسبب في ضرر هائل.

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