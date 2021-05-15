أب فلسطيني يفقد أربعة من أبنائه «دفعة واحدة» بعد القصف الإسرائيلي على غزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صرخات موجعة يطلقها بحسرة على فقد أربعة من أبنائه «دفعة واحدة» إثر القصف الإسرائيلي الغاشم على منزله، في قطاع غزة، حيث ظهر رجل فلسطيني في مقطع فيديو متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يبكي بحرقة على أبنائه الأربعة الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي.

«وين الأربعة.. وينهم.. يالله بيعوض.. لا إله الإ الله» كلمات متقطعة مصحوبة بصرخات أطلقها الأب في مقطع الفيديو المتداول، الذي وثق الخراب والدمار، الذي حل بالمنطقة السكانية التي يعيش فيها بغزة، بينما الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل القصف بكل وحشية.

وأظهر الفيديو تعاطف الجميع مع الرجل، واحتضانه في محاولة لتهدئة حالة الروع التي أصابته، مرديين «لا إله إلا الله»، ومع تداول الفيديو عبر «السوشيال ميديا»، لاقى تفاعلا كبيرا من الرواد الذين رددوا دعائهم على الاحتلال الغاشم والأدعية للرجل المكلوم على أبنائه.

وكانت من بين التعليقات الواردة: «‏‎اللهم بصوت جبروت قهرك.. وبسرعة إغاثة نصرك.. بحمايتك نحتمي بك.. اللهم يا سميع يا قريب نسألك يا مجيب يا منتقم.. يا سريع لا يعظم عليه هلاك.. يا من لا يعجزه قهر أن تجعل كيد كل من يكيد لنا في نحره.. ومكر كل من يمكر علينا عائداً عليه.. وانصرنًا نصراً قريباً عليهم يارب العالمين» «لن ترتاح أرواحنا حتى نرى هذا الكيان الصهيوني كله مدمر وتنتصر فلسطين بإذن الله» «عجز اللسان عن التعبير.. حسبي الله ونعم الوكيل.. اللهم انصر أهل فلسطين يارب» «صبر جميل والله المستعان تلقاهم إن شاء الله في الجنة».

الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي تتعرض للإصابة

وكانت الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي، تعرضت لإصابة بالغة في قدمها خلال مشاركتها في الاحتجاجات الرافضة للإجلاء الإجباري، الذي تحاول أن تطبقه قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي حي الشيخ جراح الفلسطيني.

ونشرت منصة الاستقلال الثقافية، المتخصصة في الثقافة والفنون من فلسطين، وتتبع دار الاستقلال للثقافة والنشر، الفيديو الذي أوضح إصابة الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي، وذلك عبر القناة الرسمية للمنصة على موقع الفيديو «يوتيوب».