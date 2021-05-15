مها أحمد: «الناس كانت بتقربلي لما كنت بكبوظة.. وبعدوا عني لما خسيت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت الفنانة مها أحمد، في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مهاجمة الفنانين أحمد السقا، وأمير كرارة، بسبب ما وصفته بالخذلان الذي عرضاها له.

وذكرت «مها» خلال البث المباشر، أنها ظلت جالسة في المنزل طيلة سنوات طويلة، بعد نقصان وزنها، وعدم طلبها من قبل المخرجين والمنتجين: «جت عليا فترة لما كنت بكبوظة كنت بشتغل كويس جدًا ومكنتش محتاجة لحد والناس كلها كانت بتقربلي عايزة تشتغل معايا.. كنت البونبوناية بتاعتهم وبيحبوني».

وتابعت الفنانة مها أحمد في حديثها «ومرة واحدة لقيتني ركبي وظهري بيوجعوني وكنت داخلة على مشاكل كتير جدًا، وعملت دايت وخسيت جدًا، وقعدت 3 سنين في البيت وبعدها بعدوا عني.. وفضلت أسأل هو أنا عملت حاجة غلط؟ هو أنا زعلت حد؟ دي الناس كانت بتتمنى تشتغل معايا.. لحد ما حد قالي السبب إن المنتجين كانوا حاطينك في كاركتر معين لما كنت تخينة».