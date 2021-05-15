إطلالات النجمات: منة فضالي جريئة.. وليلي زاهر متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهم، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة في عيد الفطر المبارك.

منة فضالي:

طلت الفنانة منة فضالي بفستان كات جرئ، من الكروهات، ىاللوني الموف واﻷبيض، ومن الناحية الجمالية اعتمدت إكسسورات مكونة من حلق صغير، مكياجاً قوياً وركزت على رسمة العيون، واختارت أن تصفيفة شعرها منسدلاً على كتفيه.

ليلى أحمد زاهر:

ظهرت الفنانة ليلى زاهر مرتدية جاكيت جينز بمزيج من اللوني اﻷبيض واﻷزرق، مزيناً عند الصدر، ونسقت معه إكسسورات مكونة من حلق كبير في اﻷذن، وسلسلة رقيقة واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.

هند عبد الحليم:

طلت الفنانة هند عبد الحليم برفقة زوجها مرتدية مايوه باللوني البينك واﻷسود، واختارت أن تكون على طبيعتها بدون مكياج.

نسرين طافش:

طلت النجمة نسرين طافش ببلوزة باللون اﻷبيض، وبنطال باللون البيج الغامق، ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورات مكونة من حلق صغير، وسلسلة رقيقة، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على كتفيها.

هند صبري:

ظهرت النجمة هند صبري بعباءة بمزيج من اللوني اﻷسود والذهبي، وتميزت قصتها بكب من عند الصدر، ومطبوعة بكتابة من اﻷسفل ووضعت على كتفيها وشاح شيفون طويل.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إكسسورات مكونة من إساورة عريضة، وحلق كبير، واختارت مكياجاً قوياً، تصفيفة الشعر المرفوع.

حنان مطاوع:

طلت الفنانة حنان مطاوع مرتدية عباءة باللون اﻷخضر الفاتح، بقصة منقوشة من عند الصدر، ونسقت معها كوتشي باللون اﻷبيض.

ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورات مكونة من سلسلة في الرقبة، واعتمدت مكياجاً قوياً وروج باللون البيج الفاتح واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.