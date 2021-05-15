استخدامات غير مألوفة لـ"الدقيق".. بينها صد النمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تميل الكثير من ربات البيوت إلى إضافة الدقيق للعديد من الحلويات والمعجنات، لكن هناك استخدامات متعددة فعالة غير ذلك قد لا تعرفونها.

في السطور التالية نكشف لكم هذه الاستخدامات الأخرى، بحسب ما جاء في موقع " onegoodthingbyjillee".

- صد النمل

إذا لاحظت وجود النمل في جميع أنحاء المنزل ، قومي برش خط من الدقيق في مكان ما في المنطقة التي يكثر بها النمل، حيث لا يحب طعم أو ملمس الدقيق، لذلك يتجنب هذه المنطقة.

- جعل الأوراق نظيفة:

إذا كان لديك مجموعة من الأوراق التي تحتوي على الأوساخ والبقع الزيتية، ما عليك سوى وضعه في كيس مع إضافة الدقيق، ثم اهتزازها جيدًا، ثم اخرجي الورق الكيس وامسحيه بقطعة قماش نظيفة وجافة.

يساعد الدقيق على امتصاص الرطوبة والبقع الزيتية والأوساخ بمجرد مسحها.

- تألق الفولاذ المقاوم للصدأ:

بعد تنظيف أجهزتك المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، يمكنك استخدام القليل من الدقيق لجعلها أكثر لمعانا، فقط رشي القليل من الدقيق على قطعة قماش نظيفة وجافة، واستخدميها لتلميع الفولاذ المقاوم للصدأ للحصول على لمعان جميل.

- تنظيف النحاس

يمكنك استخدام مزيج من الدقيق والملح والقليل من الخل الأبيض لتنظيف الأواني النحاسية، ما عليك سوى إضافة أجزاء متساوية من الدقيق والملح في وعاء صغير ، مع كمية كافية من الخل لتشكيل عجينة.

ضعي هذا المعجون على سطح الأواني النحاسية، واتركيه حتى يجف واغسليه بالماء الدافئ.

- نضج الأفوكادو:

إذا كان لديك ثمرة أفوكادو لم تنضج بعد، يمكنك استخدام الدقيق لتسريع عملية النضج، ضعي الأفوكادو في كيس ورقي وقم بتغطيته بالدقيق ، ثم اتركيه لمدة 24 ساعة، ستلاحظين أن الأفوكادو أكثر نضجا.

- صنع الغراء:

يمكنك استخدام الدقيق والماء لصنع مادة لاصقة بسيطة مثل الصمغ، عن طريق مزج أجزاء متساوية من الدقيق والماء، حتى يصبح الخليط ناعم، ثم يسكب المزيج في وعاء، ويوضع على نار البوتاجاز على نار متوسطة، مع التقليب باستمرار حتى يغلي، ثم اتركيه حتى يبرد، وقومي بتخزينه في وعاء محكم الإغلاق.