كورونا اليوم: أعراض يجب على مرضى السكري الحذر منها.. واحذروا هذه الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

أعراض يجب على مرضى السكري الحذر منها

لا يزال مرضى السكري يواجهون مخاطر عالية للإصابة بالعدوى بالإضافة إلى الوفيات، قد يكون هناك أيضًا بعض الأعراض والمضاعفات التي قد يكونون أكثر عرضة لها بسبب ظروفهم، وفقا لموقع timesofindia.

قد تكون هناك أيضًا بعض أعراض وعلامات COVID-19 ، والتي يحتاج مرضى السكري إلى توخي الحذر الشديد منها:طفح جلدي .. الأظافر وأصابع القدم، الالتهاب الرئوي، نقص الأكسجين، عدوى الفطريات السوداء،

احذروا هذه الأدوية تقلل المناعة الطبيعية للجسم

أصبح استخدام الستيرويدات في بعض الدول، والذي يُنظر إليه على أنه طريقة موثوقة لعلاج مرضى كوفيد، موضع تساؤل هذه الأيام، هناك وصفات طبية عشوائية يتم تداولها من مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد، تحث الناس وتشجعهم على العلاج بأنفسهم.

موقع timesofindia تحدث مع الدكتور لانسلوت بينتو، استشاري أمراض الرئة وعلم الأوبئة في مستشفى هندوجا في مومباي بالهند، حول مخاطر استخدام المنشطات والأساليب التي يستخدمها العديد من الأطباء لعلاج مرضى كوفيد، وحذر منها حيث أكد أنها تثبط المناعة - لذلك عندما يحاول جسمك محاربة الفيروس بمناعة خاصة به وينجح في غالبية الأفراد في تلك المرحلة، فعندما تمنحه المنشطات، فأنت تقمع مناعته، وتسمح للفيروس بالانتشار.

احذروا تطعيم مريض كورونا "الخفيف أو بدون أعراض"

وفقا لموقع timesofindia، وفقا للدكتور سامرات دي شاه، استشاري الطب الباطني في الهند، يُنصح بالانتظار لفترة من الوقت قبل الحصول على اللقاح إذا كانت نتيجة اختبار الشخص إيجابية، أو ستكون هناك دائمًا فرصة لإضعاف جهاز المناعة والوقوع فريسة لتأثير سلبي للقاح.

يجب على الشخص المصاب حاليا بفيروس كورونا ألا يتلقى اللقاح، وينصح بتأجيل اللقاح حتى بعد التعافي، فعندما يصاب شخص ما بفيروس كورونا فإن استجابته المناعية تؤدي إلى إنتاج الأجسام المضادة التي يمكنها التعرف على الفيروس ومهاجمته، والخلايا التي تصنع هذه الأجسام المضادة قادرة على تذكر الفيروس ومهاجمته بعد تعافي الشخص من المرض.

كيفية التعرف على علامات وأعراض فطار الغشاء المخاطي لدى مرضى كورونا

مع انتشار العدوى الفطرية السوداء، فإن السمة الأكثر تميزًا هي تشوه الوجه، ومع ذلك، فإن بعض علامات العدوى يمكن أن تضعف أيضًا الأعضاء الحسية والحيوية، بشكل عام، إليك بعض العلامات والأعراض:

صداع مؤلم، ضعف الرؤية، تورم في الخدين أو العينين أو أجزاء من الوجه، تغيير الحالة العقلية والارتباك، بقع سوداء حول العين والأنف.