تؤدي لضعف عضلة القلب.. احذر من تناول هذه الأطعمة مع الموز

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد فاكهة الموز من أهم وأبرز الفواكه التي يحرص كثيرون من محبي الفاكهة على تناولها باستمرار، نطرا لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات التي يحتاج إليها الجسم، فضلا عن احتوائها على العديد من العناصر التي تعطي إحساسا بالطاقة والقوة.

ويحرص محبو تناول الموز على تناوله مع عدد من الفواكه الأخرى في كوكتيل من الفواكه أو سلطة الفواكه، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاعل بعض العناصر مع الموز، ما قد يسبب مشكلات صحية خطيرة على الإنسان، وفق «سبوتنيك».

تجنب تناول الموز مع البطيخ

ويعد البطيخ من أبرز وأهم تلك الفواكه التي يحذر تناولها مع الموز، لأن وضعهما مع بعضهما البعض يؤدي إلى تركيز أيونات البوتاسيوم في الدم مما يؤدي إلى ضعف عضلة القلب وقصور الكلى وآلام المفاصل وانخفاض معدل ضربات القلب.

تجنب تناول الموز مع منتجات الألبان

ويفضل كثيرون أيضا تناول عصير الموز مع اللبن أو أي من منتجات الألبان، لكن ذلك يؤدي إلى عدد من المشكلات الصحية ومن أهمها مشكلات الجهاز الهضمي والطحال.

تجنب تناول الموز مع البطاطا

ويتسبب تناول الموز مع البطاطا في حدوث الكثير من مشكلات صعوبة الهضم، وبقاء الطعام فترة طويلة في المعدة والأمعاء، ما قد يسبب الانتفاخ الناتج عن تراكم الطعام داخل المعدة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث التسمم المزمن.

ويعد الموز من أهم الفواكه التي تحتوي على الألياف، كما يحتوي على كمية قليلة من الدهون، ما يجعله وجبة خفيفة ممتازة لفقدان الوزن، وحده دون دمجه مع أحد تلك الأنواع السابق ذكرها، وتكمن المشكلة الوحيدة في الموز في احتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، حيث تحتوي الموزة الواحدة على 105 سعرات حرارية و27 غراما من الكربوهيدرات.

وقال دكتور الباطنة عبد الرحمن محمد، خلال حديثه لـ«هن» إن هناك عدد من الفواكه التي يجب تجنب تناولهم مع بعضهم البعض، مثل الموز والفراولة، إذ يحرص الكثيرين على تناول تلك النوعين من بعضهم في تناول سلطة الفواكه، بالإضافة إلى البطاطا التي قد تؤدي إلى الإصابة بالتسمم أيضا نظرا لاحتواء الموز على نسبة عالية من الكربوهيدرات، التي قد تتفاعل مع العناصر الأخرى الموجوده في الأنواع السابق ذكرها.