أول فيديو للفنانة الفلسطينية ميساء بعد تعرضها للإصابة من جيش الاحتلال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مازال أهل غزة يعيشون تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي، الذي يخلف شهداء وضحايا يودعون أسرهم يوميًا، وتنتشر مقاطع الفيديو التي تظهر الدمار الذي تعرضت له المدينة الفلسطينية وأهلها.

وتعرضت الفنانة الفلسطينية، ميساء عبد الهادي، لإصابة بالغة في قدمها خلال مشاركتها في الاحتجاجات الرافضة للإجلاء الإجباري، الذي تحاول أن تطبقه قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي حي الشيخ جراح الفلسطيني.

ونشرت منصة الاستقلال الثقافية، المتخصصة في الثقافة والفنون من فلسطين، وتتبع دار الاستقلال للثقافة والنشر، الفيديو الذي أوضح إصابة الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي، وذلك عبر القناة الرسمية للمنصة على موقع الفيديو «يوتيوب».

وظهرت «ميساء» في الفيديو وهي في حالة إعياء شديدة، ومستلقية على مقعد خشبي، والتف حولها مجموعة من المشاركين في الاحتجاجات الغاضبة، وأظهر الفيديو أيضًا مجموعة من الشباب وهم يحملون الفنانة الفلسطينية إلى سيارة الإسعاف، ويسألها أحد الأشخاص عن اسمها حيث يكتشفون أنها الفنانة «ميساء عبدالهادي».

وكان المخرج عمرو سلامة، أعلن النبأ عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، إذ كتب قائلًا «الممثلة الفلسطينية المبدعة والمهمة ميساء عبد الهادي، التي مثلت في أعمال أمريكية وأعمال عربية حصدت جوائز في أهم المهرجانات العالمية، تم إطلاق النار عليها من الشرطة الإسرائيلية وإصابتها، عندما كانت تشارك في تظاهرات للاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتها في شيخ جراح».

من هي ميساء عبدالهادي

- ميساء عبدالهادي ولدت في الناصرة عام 1985.

- ممثلة سينمائية فلسطينية، ممثلة تلفزيون ومسرح.

- خريجة معهد فينجيت هيدروترابيا، وتعمل حاليًا مع مسرح الخيال في مسرحية زهرة الأرجوان ولوين شباب.

- من الأعمال السينمائية التي قامت بالمشاركة فيها: الزمن المتبقي للمخرج إيليا سليمان، ورجل من دون هاتف للمخر ج سامح زعبي.