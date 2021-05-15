اعرفِ الخيانة عند الرجل حسب برجه.. «السرطان» ضعيف و«الميزان» بيحب الست الحلوة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«خيانة الزوج» من الأمور التي تسبب آلام نفسية سيئة لدى السيدات إذ تعرضن لهذا الموقف، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى الطلاق وهدم المنزل، وأصبحت الخيانة من المشاكل المنتشرة في الفترة الأخيرة.

وتختلف الخيانة من رجل لآخر، في حال تواجدها، وربما يؤثر انتماء الرجال للأبراج الفلكية، على الخيانة ونسبة تواجدها، وذكرت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، كيف تؤثر الأبراج على الخيانة، خلال حديثها لـ«هن».

الحمل: مش هيخون مراته

الملل من الصفات التي يتسم بها الرجل، وإذ شعر بذلك مع زوجته، لن يلجأ للخيانة لكن من الممكن أن يتركها، ويبحث عن امرأة أخرى تعطيه شعور من الطاقة.

الثور: شهواني

الشهوة من صفات التي يتسم بها رجل الثور، وإذ لم تلب زوجته هذه الرغبات يلجأ إلى خيانتها.

الجوزاء: متعدد العلاقات

«عصفور في اليد خير من ألف على الشجرة» المثل الذي لم ينطبق على رجل الجوزاء، فهو دائمًا يبحث عن العيش في أكثر من حياة مختلفة في عمر واحد، لذلك فهو رجل متعدد العلاقات النسائية.

السرطان: ضعيف أمام الجنس الآخر

يتسم رجل السرطان بالضعف أمام الجنس الآخر، ودائمًا ما يبحث عن المرأة التي يشعر معها بالمتعة في العلاقات الزوجية، لذلك يخون زوجته لهذا السبب.

الأسد: ملك الرومانسية

يعرف عادة رجل الأسد أنه ملك الرومانسية، لكن من الممكن أن يدخل في علاقات غير شرعية تحت اسم «الرومانسية».

العذراء: هيتجوز عرفي

يحلم رجل العذراء بإقامة علاقات حرة دون التزامات مع الطرف الآخر، لذلك يعتبر الزواج العرفي وسيلته المفضلة وأيضًا يمكن أن يخون زوجته.

الميزان: بيحب الست الجميلة

يميل رجل الميزان إلى السيدات الجميلات، فإذا كانت زوجته جميلة الشكل وتشاركه اهتماماته لم يفكر في خيانتها.

العقرب: هيخون بسهولة

الفضول في الكشف عن الجنس الآخر، هي سمة رجل العقرب ورغم أن الزواج هو شيء مقدس بالنسبة له، لكن إذ عجبته امرأة أخرى يمكن أن يخون زوجته بسهولة.

القوس: مش خاين

لم يتسم رجل القوس بالخيانة، فهو لم يترك امرأة يحبها، رغم أنه يحلم بمعرفة امرأة من كل بلد يذهب إليها.

الجدى: مخلص لمراته

يتسم رجل الجدي بالإخلاص مع زوجته، مادامت تساعده في تحقيق طموحاته والمظهر الاجتماعي.

الدلو: لو حس أنه مقيد هيخونها

يحب رجل الدلو الحرية، وإذا استطاعت زوجته أن تزيد من هذا الشعور لديه فلن يفكر في خيانتها، لكن إذا شعر معها بالقيود يبحث عن امرأة أخرى.

الحوت: ضعيف أمام الجنس الآخر

يشعر رجل الحوت بالضعف أمام الجنس الآخر، فهو شخصية تتسم بالرومانسية الشديدة من الممكن أن يدخل في علاقات متعددة لكن بمجرد أن يتزوج يتسم بالاخلاص معها.