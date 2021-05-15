زينب غريب تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش من طبيب بيطري: «صور أجزاء من جسمي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة الشابة زينب غريب، عن تفاصيل تعرضها لواقعة تحرش من طبيب بيطري، تحدثت عنها قبل أيام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشرت «زينب» تفاصيل الواقعة قائلة «مكنتش أتمنى أحكي اللي حصل دلوقتي بس تصحيحًا لافتراضات خاطئة عن واقعة التحرش، هاضطر أوضح ملابسات الحادثة.. الدكتور البيطري أنا ولا أعرفه ولا زورته في مكان ولا عمري قابلته ولا هو نفسه يعرفني».

زينب غريب: كان بيصور أجزاء من جسمي

وتابعت الفنانة الشابة بأن «الواقعة حصلت في الشارع في وسط البلد وأنا رايحة أركب أوبر، والمدعو كان ماشي ورايا وبيصور أجزاء من جسمي معينة خلسة وبدون استئذان وبدون حتى ما وجوهنا تتلاقى، هو مكنش يعرفني ولا حتى شاف وشي، ولما أخدت بالي إنه بيصورني خلسة سألته بأدب في لقيته بيتهرب وعامل نفسه مش سامعني، أصريت وجريت وراه».

واستطردت «زينب» في التفاصيل «ابتدى ينكر ويهددني ولولا إن الناس اتلموا ورجل أمن تدخل وفتش موبيله واكتشف أنه مصورني فيديو (المدعو مسح الفيديو قبل ما تتحرز) وصور غير لائقة وتحتها ميت خط ومدلولها الوحيد أجبن وأخطر من المتحرش التقليدي (ملحقش يمسح الصور واتحرزت بالفعل في النيابة) مش عارفة كان ناوي يعمل بالصور ويستغلها ازاي».

زينب: المتحرش بيا متجوز وطبيب بيطري

واستكملت الفنانة الشابة في روايتها «بس الأكيد إن نيته كانت أذى صريح وخبيث عملت محضر في القسم وقدمت أقوالي في النيابة وأثناء التحقيق عرفت إن مهنته طبيب بيطري.. مراقب جودة على اللحوم.. وإنه متزوج.. ودا سبب كلمة افتكرني جاموسة اللي استخدمت بطريقة سيئة من الصحافة لثقافة التريند اللي أنا ضددها.. أما اللي يخص مجريات القضية دلوقتي في أنا بفضل إنها تفضل في إطار خاص بيني والمحامي المنوط بيها حتي الحكم».

واختتمت «زينب» روايتها قائلة: «يمكن في وقت لاحق معرفش إمتى، هقدر أسرد الصورة كاملة من باب التوعية لقضية مهمة زي التحرش.. بس حابه أختم إنني حقيقة عندي تساؤلات كبيرة ناحية نظرة بعض الناس للاختلاف في مقابل العنف والتحرش.. وليه جوا البعض منهم شماتة ودعم دفين للعنف تجاه أي شخص مختلف عنهم مهما كان مسالم وفي حاله ومبيأذيش حد.. وإيه شكل الجذور اللي اتزرعت فيها ثقافة لوم الضحية».

زينب غريب تتعرض للتحرش الجنسي

وكانت الفنانة زينب غريب، كشفت عن تعرضها للتحرش الجنسي، على يد طبيب بيطري، وسردت الواقعة، قائلة: «لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل أن واحد يتحرش بيا النهاردة يتقال لي إما إسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زي بالظبط».

وتابعت زينب: «أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، اغتصب، أو تحرش تتدافع عن ابنها وتنسي إني في مقام بنتها برده، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي ولا أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب»، وكشفت عن هوية المتحرش، قائلةً: «الأغرب أنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو إفتكرني جاموسة ماشية قدامه».