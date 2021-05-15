هل تحب القشطة؟.. إليك أبرز الفوائد الصحية عند تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

القشطة من منتجات الألبان التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، كمضادات الأكسدة، التي تحافظ على صحة العين، وفيتامين أ الذي يقوي المناعة لمحاربة الفيروسات والعدوى.

نقدم لكم في السطور التالية، أهم الفوائد الصحية التي تحدث للجسم عند تناول القشطة، وفق ما أورد موقع "drhealthbenefits".

- زيادة مستويات الطاقة لديك

يمكن أن يوفر استهلاك 230 جرامًا من القشطة 455 سعرًا حراريًا من الطاقة، وبالتالي تناولها بانتظام قد يعزز من مستويات الطاقة لديك.

- علاج التوتر

تشير بعض الدراسات إلى مدى فعالية القشطة في علاج الإجهاد، وذلك لاحتوائها على حمض البانتوثنيك المسؤول عن إنتاج هرمون معين يمكن أن يجعلك أكثر استرخاء.

- الحفاظ على صحة العين

كونها غنية بأنواع مختلفة من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين أ وهو مفيد جدًا في حماية شبكية العين من الأكسدة التي تسببها الجذور الحرة الضارة، وبالتالي منع الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر.

- فيتامين B2

فيتامين B2 هو أحد المركبات الحيوية الموجودة في القشطة، وهو مفيد جدًا لنمو وتطور الأنسجة، كما أنه يعزز صحة الجلد والأظافر.

- تقلل من مخاطر الإصابة بحصوات الكلى

أظهرت بعض الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الكالسيوم، يمكن أن يساهم في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.

- تقوية الجهاز المناعي

تحتوي القشطة على كمية من فيتامين أ و سي الضروريان لتقوية قدرة جهاز المناعة على محاربة الفيروسات والعدوى، والأمراض المختلفة.

- تحسين وظائف المخ

يلعب فيتامين ب 6 والزنك الموجودان في القشطة دورًا حيويًا، لتحسين وظائف المخ والقدرة الفكرية، وبالتالي منع التدهور المعرفي وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

- بشرة أكثر صحة

بسبب محتواها العالى من فيتامين أ، الذي يساهم في محاربة الجذور الحرة ومنع الضرر التأكسدي لخلايا البشرة، وظهور التجاعيد وحب الشباب.

- تعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء

من المعروف أن خلايا الدم الحمراء ضرورية لنقل الهيموجلوبين والأكسجين إلى خلايا الجسم، لذا يوصي بتناولها باستمرار لأنها غنية ببعض المعادن والفيتامينات التي تحفز من إنتاج هذه الخلايا.

- الحفاظ على صحة الشعر

بفضل محتواه من البروتين، إذ يساعد بشكل كبير على حماية الشعر من التلف، وتعزيز نموه.