«لابسة الكوفية».. جويرية حمدي تدعم فلسطين بـ«زهرة المدائن»: البيت والقدس لنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعمت الفنانة والمطربة الشابة، جويرية حمدي، فلسطين وأهل غزة، بعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شهدتها الأيام الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام».

وظهرت الفنانة الشابة، خلال مقطع الفيديو الذي لا يتجاوز مدته 38 ثانية، وهي متوشحةً بالكوفية الفلسطينية، وتغني أغنية «القدس زهرة المدائن»، للفنانة فيروز، وتلحين وتأليف الأخوين رحباني.

وغنت جويرية حمدي، مقطعًا قالت خلاله: «عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد، رب من مروا إلى السماء عيوننا إليك ترحل كل يوم وإنني أصلي».

جويرية حمدي: البيت والقدس لنا

وأرفقت الفنانة الشابة، خلال تعليقها على مقطع الفيديو، قائلةً:«البيت لنا والقدس لنا».

تفاعل الرواد مع أغنية القدس: ستُحرر رغم أنف الحاقدين

ولقي مقطع الفيديو المصور، التي شاركته جويرية حمدي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصد آلاف من المشاهدات وآلاف من تسجيلات الاعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها: «ربنا ينتقم من العدو، دمروا فلسطين وقتلوا الأطفال، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الله المنتقم الجبار، احساسك تحفة، صعبان عليا اللي بيحصل هناك والبيوت بتدمر والأطفال بتتقتل، هتتحرر رغم أنف الحاقدين».

الاعتداء على أهل الشيخ جراح في فلسطين

ولا تزال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على أهل فلسطين، وعلى أهل حي الشيخ جراح، إذ تم الاعتداء على المعتصمين هناك، وكذلك على المواطنين الخارجين من صلاة العشاء أمس في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.