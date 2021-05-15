إزاي برجك بيشوف الحب.. «الثور» متعة و«العقرب» تحدي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعض الفتيات تميل إلى معرفة كل ما يخص البرج الفلكي، ومن ضمن ذلك أيضًا هو الحالة العاطفية التي يشعرن بها، وتختلف الحب من شخص لآخر حسب برجه الفلكي.

وأوضحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، خلال حديثها لـ«هن»، كيف ترى الأبراج الفلكية الحب.

الحمل: حرب

أصحاب برج الحمل عادة ما يميلون إلى الانبهار، سواء رجل أو امرأة، فهم على استعداد الدخول في حرب لامتلاك الشخص الذي يحبونه.

الثور: متعة

الحب بالنسبة لأصحاب برج الثور متعة وسبب الحياة، وعادة ما يبحثون عن شخص مسالم يريد العيش باستمتاع.

الجوزاء: مشاركة

المشاركة في الأفكار والخيال والتبادل الفكري، هي أكثر ما يبحث عنه أصحاب برج الجوزاء، في الحب.

السرطان: ضعف

أصحاب برج السرطان يبحثون عن الاطمئنان والأمان، لكن في بعض الأحيان يرون أن الحب ضعف، لذلك غالبًا يبتعدون عن إظهار مشاعر الحب فهم يظنون أنها ضعف.

الأسد: ملوك الرومانسية

يعرف برج الأسد بأنه ملك الرومانسية وهو دائمًا يحتاج إلى التقدير والاحترام والاعتراف بالجميل.

العذراء: صراع

ينظر أصحاب برج العذراء إلى الحب في إطار عقلاني، ويظل يعيش في صراع مع القلب حتى لا يقع في الحب.

الميزان: أسلوب حياة

الحب بالنسبة لبرج الميزان أسلوب حياة، أي أنه إذا لم يتواجد فهو يستطيع خلقه، يبحث دائمًا عن السلام والعدل في العلاقات.

العقرب: تحدي

أصحاب برج العقرب عادة ما يعانون من الشك، لذلك يبحثون دائمًا عن التحدي في العلاقات وعن شخصية تكون صعبة المنال.

القوس: مثالية

يبحث عن المثالية والإخلاص في العلاقات العاطفية، عادة ما يصابون بالصدمة لأنهم لم يجدوا الشخص المثالي بسهولة.

الجدي: كبرياء

إذا استطاع الطرف الآخر الحفاظ على كرامتهم، فهو يكون على استعداد بالتضحية، ودائمًا ما يبحث عن تبادل الرغبات والاحتياج.

الدلو: صداقة وحرية

الصداقة والراحة والحديث بحرية وتفاهم هي أساسيات الحب عند أصحاب برج الدلو، وإذا لم يجدها في العلاقة فلا يستطيع أن يستمر بها.

الحوت: قوة

أصحاب برج الحوت مؤمنون بالحب ويعتبره دليل قوة، لديهم عطاء لن ينتهي، ويحتاجوا إلى الشعور بالأمان وشخص دائمًا يدعمهم، ويتسم رجل الحوت بالحنان ويحتاج إلى امرأة قوية تدعمه.