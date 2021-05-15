«كرمشلها العيدية في إيديها».. دالا المهندس تمازح خطيبها: «حساهم مش كتير» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت ملكة جمال مصر السابقة، والانفلونسر، دالا المهندس فيديو لها جديد مع خطيبها بمناسبة عيد الفطر المبارك 2021، وهو يعطيها العيدية بمناسبة عيد الفطر، وكان الفيديو ساخرًا حيث مازحت خطيبها «كريم» عبر الفيديو.

وظهر الثنائي، وبدأ «كريم» الكلام، في الفيديو قائلًا، «دالا دالا دالا، خدي كل سنة وانتي طيبة، خدي حسنة مخفية»، وأعطاها العيدية في يديها، لتفاجأ دالا به، حيث قالت له، «إيه ده فيه إيه، كام دول، دول كام؟»، ليرد عليها، «عديهم كل سنة وانتي طيبة»، وردت عليه، «وانت طيب يا حبيبي حساهم مش كتير»، ليختم مازحًا، «آه مش كتير، دول خمسات كلهم».

وعلقت دالا على الفيديو قائلة، «شكرًا يا باشا علي المعاملة دي، فين بوكس العيد».

وتفاعل مع الثنائي عدد كبير من متابعيهم، عير الإعجابات، والتعليقات، والتي كانت من بينها، «بيكرمشلك العيدية في إيدك، إيه المسخرة دي.»، و«ما شاء الله عليكم دمك سكر، ربنا يحفظكم»، و«ربنا يخليكم لبعض ويديم فرحتكم دايمًا يارب».

يذكر أن دالا المهندس ملكة جمال مصر، والإنفلوسر، خُطبت إلى حبيبها «كريم» قريبًا، حيث أقام لها عرض زواج على البحر في قلعة بسيوة وذلك قبل أن يتقدم للزواج منها بشكل رسمي، وانتشرت الصور بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعجبت الفتيات بتلك الرومانسية بشدة.