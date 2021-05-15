16 طريقة منزلية للقضاء على الحشرات: تغزو البيوت في الصيف

القاهرة - سمر حسين - صحة

تخرج الحشرات المنزلية، والقوارض من مخابئها بالتزامن مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، بحثًا عن الغذاء، حيث تبدأ في غزو المنازل والتغذي على بقايا الطعام التي يمكن أن توجد في المطبخ وغرفة المعيشة وغيرها من الأماكن المحتملة.

وفيما يلي أبرز الطرق المنزلية للقضاء على الحشرات في البيت بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

طرق منزلية للقضاء على حشرات البيت

طرق التخلص من الهاموش

1- الشبكة

وضع شبكة على المنافذ والبلكونات، تمنع دخول الهاموش من الأساس، أو على الأقل الحد من أعداده، وذلك تطبيقًا لمقولة «الوقاية خير من العلاج».

2- خل التفاح

يوضع القليل من خل التفاح في وعاء، ويضاف قطرتين من منظف الصحون السائل إلى الخل، وتوضع حول النوافذ والبلكونات، مع وجود واحدة على الأقل في كل غرفة بها هاموش.

ينجذب البعوض إلى السائل ويموت أثناء محاولة الهبوط، يجب استبدال الخل والخلطات المنظفة كل بضعة أيام من أجل صيد المزيد من الهاموش.

3- المبيدات

استخدمي مبيد داخلي مصنوع من البيريثرين، واستخدمي طارد الحشرات على جسمك عندما تكونين في المنزل لصد البعوض والهاموش.

سيوفر كل من خيارا المبيدات الحشرية حلولًا مؤقتة لمشكلة الهاموش الداخلية، لذا فإن منع مزيد من الهاموش من الدخول إلى المنزل أمر ضروري.

طرق القضاء على الصراصير والحشرات الزاحفة

1- محلول السكر وصودا الخبز

يخلط صودا الخبز مع القليل من السكر، ويوضع الخليط في أوعية صغيرة أو أغطية، ويترك المحلول ليجذب الحشرات، لأن صودا الخبز قادرة على قتلهم.

2- الفازلين

يمكن عمل فخ للإيقاع بالحشرات، فقط يوضع الفازلين في وعاء صغير ويضاف له السكر أو الدقيق لجذب الصراصير.

طرق القضاء على الأبراص

1- قشر البيض

قشر البيض يخوف البرص، فهي ترى قشور البيض وتعتقد أنّها مفترسة، اتركي نصفين من قشر البيض حول منزلك، وفي المداخل الخارجية أو في المطبخ.

2- كرات العث

كرات العث تستهدف العث، الصراصير، النمل، الذباب، وكذلك الأبراص، فهي دواء منزلي حقيقي، اتركي البعض تحت الموقد أو الثلاجة أو الحوض لصد الأبراص.

3- الثوم

رائحة الثوم القوية طاردة للأبراص، اترك فص ثوم حول مدخل المنزل الخارجي لمنع الأبراص من الدخول بهذه الطريقة مرة أخرى إلى الأبد.

4- البصل

شرائح البصل هو مصدر إزعاج آخر من شأنه أن يدفع البرص بعيدًا. اقطعي البصل إلى نصفين واتركيه في مكان مخبأ معروف.

5- الفلفل

يشعر البرص بإزعاج كبير بسبب رائحة الفلفل، لذا اخلطي بعض الفلفل والماء في زجاجة رذاذ ورشي المحلول حول منزلك في أماكن مثل أسفل الثلاجة أو خلف الأريكة أو على الجدران، وبشكل أساسي في أي مكان دافئ أو في أي مكان رأيت فيه برص.

طرق القضاء على النمل

1- اكتومثرين

يعمل دواء اكتومثرين كالسحر في القضاء على النمل، هو دواء خاص لعلاج الجرب، واستخدامه للقضاء على النمل غير مضر.

والطريقة الصحيح للاستخدام حتى لا يكون هناك تأثير ضار على أفراد المنزل، هي رشة من خلال بخاخة على المناطق المختلفة، وتركه لعدة ساعات ثم مسحه بالماء.

2- الزيوت العطرية

تطرد بعض الزيوت العطرية النمل من منزلك، اختاري نوعًا واحدًا، وضعي بضع قطرات منها على كرة قطنية وامسحي بها أماكن تواجد النمل في المنزل.

يمكن استخدام زيت البرتقال أو الليمون أو القرنفل أو شجرة الشاي.

3- الخل

ضعي نصف كوب من الخل في ماء المسح، وامسحي جميع أركان المنزل به.

طرق التخلص من الفئران

1- المصيدة

استخدام مصيدة الفئران، والتي يمكن وضعها في الممرات والأماكن التي يحتمل أن يسير خلالها الفأر، واتركي بعض الطعام بالقرب من المصيدة، كزبدة الفول السوداني أو قطع الجبن، فهى تساعد على جذب الفأر إلى المصيدة.

2- إغلاق الثقوب

يجب إغلاق أي فتحات تسمح بدخول القوارض، عند الرغبة في الوقاية مسبقًا من دخول الفئران إلى المنزل.

3- الفلفل الأسود والنباتات العشبية

من السهل إبعاد الفئران عن طريق رش أشياء ذات روائح قوية مثل الفلفل الأسود، وأوراق النعناع أو الشاي أو البابونج المغلية، في ارجاء البيت وخاصة زوايا الغرف.