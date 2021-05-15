فضحت رامز جلال وبرنامجه في رمضان.. 14 معلومة عن الفنانة السعودية «وعد» (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفاجآت كشفت عنها الفنانة السعودية «وعد»، تتعلق ببرنامج المقالب «رامز عقله طار»، والذي عرض خلال شهر رمضان الكريم، وكان من تقديم الفنان رامز جلال، وذلك عبر نشر فيديو على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكشفت الفنانة السعودية أنها كنت على دراية بعمل المقلب منذ لحظة دخولها «الكبسولة»، ورفضت أن تكمله، وشعرت بأنه مقلب مدبر من فريق البرنامج بعد إلحاحهم بضورة الدخول إلى الكبسولة، وإخبارها بشتى الطرق أن هذه الفقرة ضرورية، ومنها أنهم أخبروها أنهم سيتركون بابها مفتوحًا لكي تطمئن، لكنها لم تقتنع بكلامهم.

وقالت «وعد» إنها الوحيدة التي تمكنت من فضح برنامج رامز جلال، واكتشفت أنه مقلب يدبر لها، وأنه لم يقدر أحد عليه سواها، ووصفته بأنه «مجرم رسمي وليس مجنون رسمي»، فمن هي «وعد»، صاحبة الحلقة الوحيدة المحذوفة من برنامج «رامز عقه طار»، بحسب ما أكدت مصادر مقربة من رامز جلال في تصريحات خاصة.

معلومات عن وعد التي فضحت رامز جلال

1- اسمها الحقيقي حنان بكر يونس، واسم الشهرة وعد.

2- مغنية وممثلة سعودية ولدت في 16 أغسطس 1976، وتبلغ من العمر 44 سنة.

3- والدها هو الإعلامي بكر يونس الذي يلقب بمذيع الملك.

4- شقيقاتها هي الممثلة سناء بكر يونس.

5- كما أن لها شقيقات إعلاميات هن وفاء وفاطمة ودنيا بكر يونس.

6- تزوجت من رجل لبناني، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة حسناء، قبل أن تنفصل عنه.

7- بدأت مشوارها الفني منذ عام 1981، وحتى الآن.

8- كانت بدايتها وهي طفلة، حيث مثلت الفيلم السعودي، «موعد مع المجهول» عام 1981.

9- بدأت مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد.

10- توالت السنين وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، والغناء.

11- غنت وعد بأكثر من لهجة عربية، ومن بينها المصرية واللبنانيّة والعراقية والخليجية والمغربية.

12- من أشهر ألبوماتها الغنائية، «جنون» و«وجهة نظر» و«يا أحلاهم».

13- صورت بعض أغانيها على طريقة «الفيديو كليب».

14- دخلت عالم الموضة والأزياء، وابتكرت خط أزياء يحمل اسمها معتمدة على شهرتها، وطرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم «وعد لاين».