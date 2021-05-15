بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2021.. تعرفي على مواعيد غلق المحلات للتسوق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمجرد انتهاء عيد الفطر المبارك، وقبل دخول فصل الصيف رسميًا، تبدأ ربة الأسرة في البحث عن المكان المناسب للتسوق، وخلال الفترة الماضية لم يكن التوقيت في حسبان السيدات، لكن بعد قرارات الحكومة الأخيرة بات عليها أن تتابع مواعيد غلق المحلات، وكذلك مواعيد فتحها.

وأقرت الحكومة عددًا من الضوابط للمحلات خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم وعدلت مواعيد غلق المحلات، وعيد الفطر المبارك، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل كبير.

مواعيد غلق المحلات

بحسب مصدر بوزارة التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإن مواعيد غلق المحلات، والكافيهات، والمولات التجارية مستمرة بعد عيد الفطر المبارك، بنفس مواعيدها، وهي إلى الـ9 مساء فقط، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 21 مايو الجاري، ومن المقرر بعد ذلك، أن تحدد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المواعيد الجديدة لغلق المحلات.

وشدد المصدر على أنَّ مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي في التاسعة مساء حتى نهاية الأسبوع إلى أن يتحدد الموعد الجديد للغلق، وتوقع المصدر بوزارة التنمية المحلية، العودة للمواعيد الصيفية لغلق المحلات في حالة تراجع الإصابات بحالات كورونا.

وفي ذات السيق، أشار المصدر إلى وجود تشديدات بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا من التأكّيد على ارتداء الكمامات الواقية، والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.

ولن تتوان الحكومة عن تحرير المخالفات لغير الملتزمين وتأكّيد مواعيد غلق المحلات والأنشطة التجارية والترفيهية، وعدم التهاون مع أي مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، ويستثنى من مواعيد الغلق الصيدليات والسوبر ماركت ومحال البقالة والمخابز والأفران.

الشيشة ممنوعة

ولا يزال تقديم الشيشة ممنوع، في كل الكافيهات، والمقاهي، والكافيتيريات، والمطاعم، في القاهرة والمحافظات على حد سواء، مع الالتزام بنسبة تشغيل لا تتعدى 50%، وارتداء الكمامات في المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية وعدم السماح بدخول مواطن لأي مصلحة دون ارتداء الكمامة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.