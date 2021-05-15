من هي ميساء عبدالهادي؟.. فنانة فلسطينية أصيبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصيبت الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتها في مظاهرة احتجاجية على تهجير الفلسطينيين عقب الاعتداءات التي شهدها حي أهل الشيخ جراح، في القدس، وأعلن عن إصابتها المخرج عمرو سلامة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي، بعد إصابتها برصاص الإحتلال.

1- ميساء عبد الهادي، ممثلة سينمائية فلسطينية، ممثلة تلفزيون ومسرح.

2- ولدت ميساء عبدالهادي، في مدينة الناصرة، في 15 نوفمبر 1985، وتبلغ من العمر35 عامًا.

3- نالت شهادة البكالوريوس في العلاج المائي من معهد وينجيت للتربية البدنية والرياضة.

4- حازت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي 2011 على دورها السينمائي الأول ليلى، عن فيلم حبيبي راسك خربان

5- ميساء عبد الهادي سبق وإن قدمت دور منى جمال عبد الناصر في فيلم «الملاك» وهي سينمائية فلسطينية، شاركت في التلفزيون والمسرح.

6- كان لها تجربة درامية جديدة في رمضان 2017، مع الفنان الأردني رجائي قواس، في مسلسل «الحب الحب».

7- مثلت ميساء عبدالهادي، في أعمال أمريكية وأعمال عربية حصدت جوائز في المهرجانات العالمية.

8- إطلق النار عليها من الشرطة الاسرائيلية، وأصيبت عندما كانت تشارك في تظاهرات للاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتها في شيخ جراح.

9- عملت كعضو لجنة تحكيم في مهرجان تطوان لأفلام البحر الأبيض المتوسط عن فئة الأفلام القصيرة.

الاعتداء على أهل الشيخ جراح

ولا تزال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على أهل فلسطين، وعلى أهل حي الشيخ جراح، إذ تم الاعتداء على المعتصمين هناك وعلى المواطنين الخارجين من صلاة العشاء أمس في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، حيث تعرضوا لصواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي.