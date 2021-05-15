علاج كورونا.. احذروا هذه الأدوية تقلل المناعة الطبيعية للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصبح استخدام الستيرويدات في بعض الدول، والذي يُنظر إليه على أنه طريقة موثوقة لعلاج مرضى كوفيد، موضع تساؤل هذه الأيام، هناك وصفات طبية عشوائية يتم تداولها من مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد، تحث الناس وتشجعهم على العلاج بأنفسهم.

علاوة على ذلك، يصف العديد من الأطباء جرعات طويلة من المنشطات، مما يؤدي إلى مزيد من المضاعفات.

ما هي الستيرويدات؟

الستيرويدات أو المنشطات هي أدوية يجب استخدامها بحكمة وتحت التوجيه المناسب.

موقع timesofindia تحدث مع الدكتور لانسلوت بينتو، استشاري أمراض الرئة وعلم الأوبئة في مستشفى هندوجا في مومباي بالهند، وهو حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة وماجستير العلوم في علم الأوبئة من جامعة ماكجيل، مونتريال، كندا، حول مخاطر استخدام المنشطات والأساليب التي يستخدمها العديد من الأطباء لعلاج مرضى كوفيد.

يقول لانسلوت: "يتلخص الأمر في فهم ما يحدث في COVID-19 ولدينا أكثر من عام وشهرين من الخبرة في ذلك، كما تعلمون، في الأسبوع الأول، تحدث معظم المشاكل بسبب الفيروس، قرب نهاية الأسبوع الأول، في مجموعة فرعية صغيرة جدًا من الناس، يكون التدهور الذي يحدث بسبب نظام المناعة شديد العدوانية والاستجابة المفرطة".

ويضيف: " لذلك، في الأسبوع الأول، يجب أن يكون هدفك هو القيام بكل ما تستطيع، وكل ما يمكن تجربته، كما تعلم، إبقاء الفيروس تحت السيطرة، وبحلول نهاية الأسبوع الأول ، إذا تدهور شخص ما، فهذا يعني أنه لا يوجد فيروس في الجسم تقريبًا، لقد أظهرت لنا المزيد من الدراسات أنه بعد 10 أيام، تقل احتمالية انتقالك إلى الصفر تقريبًا، من الواضح أن الفيروس في طريقه إلى الخروج، إذا كنت تقوم بتكوين أجسام مضادة، كما تعلم، فإنها تظهر في مكان ما في منتصف الأسبوع الأول، لذلك إذا نظرت إلى الإحصائيات، فإن ما يقرب من 80 إلى 85٪ من الأفراد المصابين بـ COVID سوف يتعافون دون أي علاج على الإطلاق، إذن ما يحدث لهؤلاء الأفراد هو أن تلك الأجسام المضادة الطبيعية في الأسبوع الأول، تنتشر تدريجيًا، وتقتل الفيروس".

ويشرح الطبيب: "الآن، البعض، يحصل على المنشطات، والتي بحكم تعريفها تثبط مناعتك - لذلك عندما يحاول جسمك محاربة الفيروس بمناعة خاصة به وينجح في غالبية الأفراد في تلك المرحلة، فعندما تمنحه المنشطات، فأنت تقمع مناعته، وتسمح للفيروس بالانتشار".

ويواصل الطبيب: "إذن هذه هي المشكلة الكبرى، ولهذا السبب يجب أن تكون شديد الحذر حيال ذلك في المرحلة الفيروسية، لذلك عليك أن تكون حذرا للغاية بشأن تناول المنشطات في هذه المرحلة، بمجرد أن تكون متأكدًا من أنك ربما تكون خارج فترة الإصابة، ولسبب ما كنت في مرحلة مناعة مفرطة، فإن جسمك يتفاعل بقوة أكبر بكثير مما ينبغي وأن الاستجابة المناعية قد تسبب الضرر، هذا هو الوقت الذي قد يكون للستيرويدات دور فيه، الآن أقول "ربما"، لأن أكبر تجربة استخدمت المنشطات وجدت فائدة فقط إذا تم استخدامها في الأشخاص الذين تنخفض مستويات الأكسجين لديهم، قد يجادل البعض أنه في الأسبوع الثاني، إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، على سبيل المثال، يجب أن تحصل على المنشطات، الآن، ربما هناك سبب منطقي، لكن لم يتم إثبات ذلك علميًا، لذلك يشير العلم إلى اتجاه واحد فقط، أنه إذا انخفضت مستويات الأكسجين، فهذا هو الوقت الذي من المفترض أن تتناول المنشطات".