احذروا.. تطعيم مريض كورونا "الخفيف أو بدون أعراض" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يُظهر اختبارPCR الواسع الانتشار أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة للغاية لا تذكر، يميل معظم المرضى الذين لا يعانون من أعراض إلى الوقوع في الفئة العمرية الأصغر، وخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و 40 عامًا.

في مثل هؤلاء المرضى، عادةً ما تتعامل الاستجابة المناعية مع الفيروس بفعالية، إذا تم تطعيمهم، فإنه يضيف تحصينا جديدًا، مما يؤدي إلى المبالغة في تحفيز الاستجابة المناعية، مما يؤدي إلى أن يصبح المريض معتدلاً أو شديدًا.

من الضروري التأكد من أن نتيجة كوفيد سلبية قبل التطعيم، يجب على السلطات والجمهور التفكير في إجراء اختبار RT-PCR للتأكد من خلوه من الفيروس قبل التطعيم، سيساعد هذا في تقليل عبء الحالات النشط وجعل نظام الرعاية الصحية قويًا لحملة التطعيم واسعة النطاق المطلوبة لتغطية السكان في شهور بدلاً من سنوات، حيث يجب على الأفراد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس أن يأخذوا اللقاح فقط بعد أربعة إلى ثمانية أسابيع من التعافي، وفقا لموقع timesofindia.

ومع ذلك، على الرغم من عدم وجود تحليل علمي، إلا أن هناك أدلة غير مؤكدة على مستوى العالم من الأطباء توضح كيف يمكن أن يتأثر المريض المصاب بشكل خفيف، أو الذي لا تظهر عليه أعراض بشكل سلبي إذا أخذ اللقاح.

لا توجد دراسات عالمية أو تحليل علمي يُظهر تأثيرًا سلبيًا للقاح على شخص مصاب بالعدوى الخفيفة أو بدون أعراض، إذا تم تناوله خلال فترة الحضانة الفيروسية.

وفقا للدكتور سامرات دي شاه، استشاري الطب الباطني في الهند، يُنصح بالانتظار لفترة من الوقت قبل الحصول على اللقاح إذا كانت نتيجة اختبار الشخص إيجابية، أو ستكون هناك دائمًا فرصة لإضعاف جهاز المناعة والوقوع فريسة لتأثير سلبي للقاح.

يجب على الشخص المصاب حاليا بفيروس كورونا ألا يتلقى اللقاح، وينصح بتأجيل اللقاح حتى بعد التعافي، فعندما يصاب شخص ما بفيروس كورونا فإن استجابته المناعية تؤدي إلى إنتاج الأجسام المضادة التي يمكنها التعرف على الفيروس ومهاجمته، والخلايا التي تصنع هذه الأجسام المضادة قادرة على تذكر الفيروس ومهاجمته بعد تعافي الشخص من المرض.

يضيف الطبيب: "أحث المرضى المصابين بفيروس كوفيد على تتبع درجة حرارتهم وتشبعهم بالأكسجين كل ست ساعات، يجب أيضًا الاستلقاء على بطونهم لمدة ثماني إلى 10 ساعات يوميًا حيث يساعد ذلك على فتح الرئتين وتحسين تشبع الأكسجين، يجب استشارة الطبيب إذا استمرت الحمى الشديدة لمدة خمسة أيام أو انخفض تشبع الأكسجين بنسبة 3٪، يطلب الطبيب في هذه المرحلة إجراء فحص بالأشعة المقطعية للصدر وبعض تحاليل الدم".