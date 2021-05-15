«حاضنة كتابها وتبكي»..مشهد لطفلة فلسطينية يوجع قلوب أمهات: نفسي آخدها في حضني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الدمار يملأ المكان، والدماء تسيل في كافة الأركان، وأصوات الصواريخ والرصاصات تفزع قلوب الكبار والصغار، والوجوه ملطخة بالدماء، بعدما أصيب الأطفال بغزة عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازلهم، والذي شوه ملامحهم البريئة وشرد طفولتهم.

أطفال برئية تعاني من العدوان الذي ظهرت آثاره على أجسادهم، وطغت على ملامح وجههم التي لا حول لهم ولا قوة. وكان من أكثر المشاهد والصور المؤلمة التي انتشرت عقب مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفلة تجهش في البكاء وتحتضن كتابها بين يديها، وتحاول البحث عن حضن دافيء تحتمي به، لكن دون جدوى.

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الطفلة تصرخ وبين أحضانها كتابها

يدِ ملطخة بالتراب، أنهكها الصراخ والبكاء، تحمل بين أحضانها كتابها، وتخشى من المستقبل والحاضر المؤلم. كانت هذه التفاصيل كافية لفزع آلاف من الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن استيائهم من ذلك العدوان الذي شرد الصغار وحرمهم من البسمة والحياة.

وجع الأمهات على حال الطفلة: يؤذيني صراخك وفزعك

آلاف من التعليقات التي كتبتها الأمهات وقلوبهن تحترق على ذلك المشهد الذي أوجعهن، حزنًا على حالة الطفلة الباكية التي لا حول لها ولا قوة، ومن بينها: «يؤذيني فزعك يا صغيرتي، يؤذيني صراخك، بسم الله على فؤادكم حتى يطمئن، اللهم احفظ تلك الأعين التي أرهقها العدوان، قلبي واجعني عليكي يا بنتي، نفسي أخدها في حضني، ربنا يرجعك لحضن أهلك سالمة غانمة».

الاعتداء على أهل الشيخ جراح

ولا تزال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على أهل فلسطين، وعلى أهل الشيخ جراح، إذ اعتدوا على المعتصمين هناك وعلى المواطنين الخارجين من صلاة العشاء أمس في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، حيث تمطر عليهم صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر في شن غاراته مع سقوط شهداء وضحايا، وأيضا تهجير أهالي حي الشيخ جراح.