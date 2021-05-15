رشيدة طليب داخل الكونجرس الأمريكي باكية بسبب إسرائيل: قتلوا أطفال فلسطين ودنسوا أقدس المساجد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت رشيدة طليب، نائبة عن الحزب الديمقراطي، عن ولاية ميتشغان الأمريكية، في نوبة بكاء شديدة، على الهواء مباشرة، وهي ترتدي الكوفية الفلسطينة.

وقالت رشيدة طليب، خلال خطابها في الكونجرس الأمريكي:«يجب علينا دون تردد أن نطالب بلادنا بالاعتراف بأن الدعم غير المشروط لإسرائيل، قد مكن من محو الحياة الفلسطينية وإنكار حقوق ملايين اللاجئين».

وتابعت النائبة، خلال خطابها، قائلةً: «تعلمت من ديترويت، المنطقة الانتخابية التي أمثلها قول الحقيقة للسلطة حتى لو كان صوتي يرتعش، الفلسطينيون تعرضوا لعقود من القتل والقمع في ظل حكومة الفصل العنصري، التي تمولها مليارات الدولارات دون شروط للمطالبة بالمساواة وحقوق الإنسان».

وأشارت النائبة رشيدة طليب، خلال الخطاب أمام الكونجرس الأمريكي: «أرى بعض ممن التزموا الصمت بينما كان الفلسطينيون يطردون من منازلهم ويطلق عليهم الغاز المسيل للدموع فى أقدس مساجدهم، يجدون أصواتهم الآن للوقوف مع الحكومة الإسرائيلية فى الوقت الذى أدت ضرباتها الجوية إلى موت أطفال فلسطينيين، أين كانت أصواتكم عندما كان الفلسطينيون تحت التهديد؟».

رشيدة طليب: أنا ابنة لمهاجرين فلسطينين وحفيدة لجدة رائعة

وأردفت رشيدة طليب: «هذة القضية قريبة إلى قلبي، نحن لا نعتذر عندما نقاتل الظلم بشتى أشكاله، أقف أمامكم اليوم ليس باعتباري عضواً في الكونغرس فقط، ولكن باعتباري ابنة فخورة لمهاجرين فلسطينيين وحفيدة لجدة رائعة تعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

رشيدة طليب باكية: الحقيقة تُحجب

واستطردت: «كما أنني نشأت في مكان جميل يعيش في الكثير من السود. مدينة ديترويت التي انطلقت منها حركة الحقوق المدنية، ولذلك لا أستطيع أن أقف صامتة بينما أرى الظلم يتفشى والحقيقة تحجب».

وأكدت رشيدة طليب أن الفلسطينيين لن يذهبوا إلى أي مكان آخر بغض النظر عن الأموال التي ترسلها الحكومة الأمريكية لحكومة الفصل العنصري في إسرائيل.