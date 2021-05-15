نائبة أمريكية تدين جرائم إسرائيل تجاه الفلسطينيين: أشعر بألم كل طفل يُجبر على الاختباء (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتقدت النائبة الأمريكية الديمقراطية المسلمة ذات أصول صومالية، إلهان عمر، خلال كلمتها وخطابها في الكونجرس الأمريكي، ما يجري في فلسطين، والأعمال التي تُرتكب بحق الشعب وبخاصة الأطفال.

وقالت النائبة «اسمحوا لي أن أكون واضحة، كل حالة وفاة في هذا الصراع، هي مأساة، كل صاروخ وقنبلة تستهدف المدنيين، هي جريمة حرب، أشعر بألم كل طفل يُجبر على الاختباء تحت سريره خوفًا على حياته».

وأضافت النائبة إلهان عمر، خلال خطابها في الكونجرس الأمريكي، مضيفةً: «عوض أن أقضي أيام عيد الفطر مع عائلتي، فإن الواجب يحتم عليّ أن أساند العائلات التي فقدت أبناءها بسبب العنف الدائر في فلسطين».

وتابعت: «أتمنى أن نتعامل مع هذا الأمل على قدر المساواة، ولكن في الوقت الحالي نحن لسنا كذلك، وبدلًا من إدانة الجرائم ضد إنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، تراجع عدد من أعضاء الكونجرس وأصدروا بيانا يدافعوا عن الغارات الجوية الإسرائيلية ضد المدنيين بذريعة الدفاع عنهم».

اعتداء على أهل الشيخ جراح

ولا تزال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على أهل فلسطين، وعلى أهل الشيخ جراح، إذ اعتدوا على المعتصمين هناك وعلى المواطنين الخارجين من صلاة العشاء أمس في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

معلومات عن إلهان عمر

- إلهان عمر، هي سياسية أمريكيّة من مينيسوتا ذات أصل صومالي.

- بدأت اله‍ان تُحقق شهرة على المستوى المحلّي، في الداخل الأمريكي، منذُ عام 2016 أثناء انتِخابها عضوة في مجلس نواب مينيسوتا عن الحزب الديمقراطي.

- أول صومالية أمريكية تُنتخب في منصب عضوة في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، في الولايات المتحدة.

- كان جميع أفراد أسرتها في الصومال من المتعلمين، فقد كان والدها مديرًا للنقل البحري الوطني، بعد الحرب الأهلية في الصومال عام 1991.

- هربت أسرتها كلها من البلاد وعاشت لسنوات طويلة في معسكرات اللاجئين في كينيا.

- وفي عام 1995، هاجرت إلهان مع أسرتها إلى مينيسوتا، وكانت متفوقة وتعلمت الإنجليزية في غضون 3 أشهر.

- عملت أثناء دراستها كمترجمة وهي في سن الـ 14 فقط، تخرجت في كلية العلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة نورث داكوتا، الأمريكية عام 2011.

- بدأت حياتها المهنية كمعلمة تغذية في جامعة مينيسوتا من عام 2006 حتى 2009، وبعد إنهاء دراستها.

- عملت مديرة حملة إعادة انتخاب كاري دزييدزيتش لمجلس الشيوخ بولاية مينيسوتا لعام 2012.