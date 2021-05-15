فرصة لن تتكرر.. قميص من الذهب بـ60 ألف جنيه والشحن مجانا: هدية خطيبك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«فرصة لن تتكرر، لو لسه ماعيدتيش عليه دلوقتي ممكن تطلبي قميص من الذهب بـ59,999 جنيه فقط، والشحن مجاناً لأنحاء الجمهورية، وخصم 30% عند طلب قطعتين، موجود كل المقاسـات، والعرض لفتره محدودة جداً، عيدي عليه وفرحيه دلوقتي».

منشور بصيغة إعلان منتج مرفقة بموديلات لقميصين مختلفين، حيث بدا كل منهما باللون الذهبي اللامع، يشبه قشرة الذهب، وأكد الإعلان أن القميص مصنوع من الذهب بالفعل، ويصل سعره لـ60 ألف جنيه، في إشارة إلى أنه يعد هدية مميزة للفتيات لتقديمها لشريكهن.

الرواد يتفاعلون مع سعر القميص

وعلى الفور، بدأ الرواد يتفاعلون مع المنشور، بين الانتقادات والسخرية من الأمر، مدونين: «ليه يعني بينور في الضلمة؟»، و«هو احنا بنلبسه دهب لما نجيبه قميص؟»، و«60 ألف إزاي يعني؟». و«إيه التهريج ده؟.. أكيد بتهزروا».

مالك المحل: «اتطلب مننا أوردرين فعلا.. وهنبدأ في تنفيذهم

من جانبه، علق محمد عبدالعزيز، مالك المحل المعني بالإعلان عن القميص، من الإسكندرية، بأن فكرة المنشور الإعلاني في البداية كانت بهدف السخرية، قبل أن يتحول الأمر لواقع.

قائلاً: «فاتحين المحل من من شهر يناير 2021، ومعملش ردود كبيرة، فقررنا ننزل المنشور ده على سبيل الهزار بس، من غير مايكون فيه قمصان أو حاجة».

ربما كانت ردود الأفعال مؤشرًا للبدء في تنفيذ القميص بالفعل، لتتحول السخرية لأمر واقع، وفقًا لما ذكره مالك المحل، خلال حديثه لـ«هن»، حيث قال «لاقينا الناس اتفاعلت أوي، لو فيه 20٪ انتقادات، فيه قدامها 80٪ هزار وسؤال عن المنتج فعلًا».

وذكر: «فيه أوردرين اتطلبوا مننا، فقررنا فعلا نبدأ فيه، ولاقينا أنه ممكن يتصنع من صبغة الذهب، وبالفعل سعره 60 ألف جنيه، وهنبدأ فيهم».