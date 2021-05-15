فرح شعبان ملكة جمال مصر.. 13 معلومة عن خطيبة علي غزلان (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل، أمس، البلوجر واليوتيوبر الطبيب علي غزلان، بحفل خطوبته على ملكة جمال مصر فرح شعبان، وعبر لها عن حبه الشديد، وذلك في حفل حضره الأهل والأصدقاء.

وارتدت فرح شعبان ملكة جمال مصر، فستان ستان من اللون الأوف وايت، له بطانة وأكمام شفافه مشغولة باللولي والترتر.

وبدا الثنائي علي غزان وفرح شعبان ملكة جمال مصر، في غاية السعادة، حيث نشر أصدقاؤهما من الأنفلونسرز عددًا كبيرًا من الصور والفيديوهات عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فمن هي فرح شعبان ملكة جمال مصر وخطيبة علي غزلان؟.

ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنها بحسب صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

معلومات فرح شعبان ملكة جمال مصر

- فرح شعبان ملكة جمال مصر للعالم لعام 2017.

- الوجه الإعلامي لمباردة «أنتِ الأهم».

- سفيرة نوايا حسنة.

- درست في الثانوية النظام الدبلومة الأمريكية.

- درست علوم الحاسب في الجامعة البريطانية في مصر.

- تهوى التمثيل والسباحة والقراءة.

- ترغب في أن تكون مقدمة برامج ناجحة لتقديم برامج للأطفال.

- قدّمت حفل ملكة جمال مصر للمراهقات 2019.

- تحب السفر، حيث سافرت إلى العديد من البلدان من بينها اليونان.

- احتفل معها علي غزلان بالفلانتين، وقدّم لها الورود وتناولا عشاء رومانسيًا.

- حضرت معه فرح شعبان خطوبة البلوجر الشهير محمد فرج.

- اعترف علي غزلان بحبهما.

- الجمهور تفاعل مع صور الثنائي سويا، وكان من بين التعليقات: «لايقين على بعض، كلنا عارفين أنها قضت الفلانتين مع علي غزلان، وربنا يسعدكم».

ويأتي ارتباط علي غزلان وفرح شعبان بعد فترة قليلة من فسخ ارتباطه بالفنانة منة عرفة، والتي تجاهلت الخطوبة، وشاركت جمهورها ومتابعيها صورًا لها وهي تعتني بنفسها وتجمل أظافرها في صالون تجميل.