أفضل 7 مكملات غذائية من الفيتامينات والمعادن لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من أجل إنقاص الوزن، يجب عليك اتباع نظام غدائي صحي وتناول الأطعمة الخالية من الدهون، وإذا لم يكن هذا النظام كافيا لحرق المزيد من السعرات الحرارية، قد يلجأ الكثيرون إلى تناول كبسولات بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية والمعادن للحصول على وزن مثالي.

لذا نذكر لكم في التقرير التالي، أفضل 7 مكملات غذائية من الفيتامينات والمعادن لفقدان الوزن، وفق ما أورد موقع" stylecraze".

- الكولين

الكولين مشابه لفيتامين ب، ويساعد على حرق الدهون بشكل أسرع، لذا يعتبر أحد مكملات فقدان الوزن الأكثر شيوعًا، كما أنه يمنع انسداد الدهون في الكبد، وتشمل المصادر الطبيعية للكولين جنين القمح والفول السوداني.

- فيتامين د

تشمل مصادر فيتامين د الأسماك مثل الرنجة والسردين والتونة.

فيتامين د مع الكالسيوم يمكن أن يعزز فقدان الوزن عند النساء، فضلا عن أنه يساعد على إنتاج هرمون اللبتين الذي يشير إلى الدماغ.

- الكالسيوم

إذا كنت نباتيًا أو لا تتحمل اللاكتوز أو لا تحب منتجات الألبان، فمن المحتمل أنك تعاني من نقص في الكالسيوم، والكالسيوم ضروري بشكل أساسي لنمو العظام وقوتها، كما أنه عامل مهم في المساعدة على إنقاص الوزن.

عندما يكون هناك قدر أكبر من الكالسيوم المرتبط بالخلايا الدهنية، يتم استخدام المزيد منه لحرق الدهون للحصول على الطاقة، بالإضافة إلى ذلك يساهم أيضًا على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

- فيتامين ب

تعتبر فيتامينات ب مهمة للغاية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، حيث تساعد الفيتامينات B1 و B2 و B3 و B5 و B6 و B9 و B7 و B12 على ايض الكربوهيدرات والدهون والبروتينات.

ويمكنك الحصول على فيتامينات ب من مصادر غذائية كاملة مثل البيض ، واللحوم والحليب والموز والعدس والفول.

- فيتامين سي

فيتامين سي (الفيتامين الأكثر انتشارًا في الحمضيات) هو فعال في إنقاص الوزن، وذلك بفضل خصائصه القوية.

يمكن أن يساعد تناول ثمار الحمضيات مثل الجريب فروت والكيوي والبرتقال وما إلى ذلك في موازنة درجة الحموضة الداخلية ، وتعزيز التفاعلات الأيضية، والحفاظ على صحة عظامك ، والمساعدة في طرد السموم.

- المغنسيوم

إذا كنت ترغب في زيادة حرق الدهون، فيجب عليك تناول مكملات المغنيسيوم، فضلا عن أنه يساهم في تقوية العظام، وتنظيم سكر الدم وضغط الدم، وتحسين وظائف المخ والمصادر الغذائية الكاملة للمغنيسيوم هي المكسرات، والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، والبقوليات.

لذا إذا كنت تستخدم نظامًا غذائيًا يحتوي على كيتو أو نسبة عالية من البروتين، فمن المحتمل أنك لا تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم من الخضروات والبقوليات المختلفة وفي هذه الحالة، يجب أن تأخذ مكملات المغنيسيوم لفقدان الوزن.

- الكروم

الكروم هو معدن نادر يحتاجه الجسم لتحويل البروتين إلى عضلات والسكر إلى طاقة، ويؤدي إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات، وبالتالي فقدان الوزن بشكل أسرع.

المصادر الغذائية الكاملة للكروم هي البيض والبروكلي والبطاطا الحلوة وما إلى ذلك.